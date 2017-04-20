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В Амурской области строят планы по развитию приграничного туризма
Амурскую область посетила официальная делегация г.Хэйхэ (КНР) во главе с вновь назначенным заместителем мэра Ма Чуньбо, курирующим вопросы туризма.
Делегацию КНР приветствовал только что назначенный министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Дмитриенко.
В ходе переговоров две стороны подвели итоги сотрудничества в сфере туризма в 2016 году, отметили важность разработки новых турпродуктов и туристических маршрутов, укрепления сотрудничества в сфере взаимных обменов делегациями пожилых людей, а также необходимость создания благоприятных условий для туристов в ходе пересечения российско-китайской границы.
В свою очередь, российская сторона поделилась ближнесрочными планами по развитию туризма в Амурской области, а также вышла с предложением создать совместную рабочую группу по развитию приграничного туризма.
Российская сторона выразила надежду, что с приходом в руководство г.Хэйхэ Ма Чуньбо приграничный туризм получит новое развитие.
Во время визита делегация КНР посетила туристические объекты, расположенные на территории г.Благовещенска и с.Ивановка.
Очередная встреча руководителей приграничного туризма Амурской области и г.Хэйхэ состоится в ходе работы Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2017».
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