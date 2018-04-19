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Пятница| 11 Мая, 11:59 |
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Международный мост через реку Амур приобретает очертания
Выполнена первая «надвижка» пролётного строения международного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Строительство моста – это грандиозный проект. С нуля строятся дороги, с нуля возводится огромнейшее сооружение. Задействовано множество сил. Все привыкли говорить о стоимости, но разве важны цифры, когда в работах задействованы такие огромные силы. На непосредственном строительстве трудится почти 200 амурчан. Но есть и ещё тысячи людей. Проектировщики, дорожники, и даже сотрудники российских заводов, где делают конструкции для моста. Да, все детали моста с нашей стороны – отечественного производства. Благодаря мосту идёт загрузка предприятий: ЗАО асфальт, амурские фирмы, которые поставляют щебень и песок для строительства, топливные компании. И не стоит забывать о тех людях, которые, так сказать, в тылу. Это повара, которые работают в вахтовом поселке строителей, поставщики продуктов, электрики, медицинский персонал, сторожа. То есть мы говорим не просто «мост», мы говорим о тех людях, которые круглосуточно воплощают в жизнь самый масштабный, на сегодняшний день, международный проект», - сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Глава региона присутствовал на надвижке пролетного строения моста через протоку Каникурганская (общая длина этого моста будет составлять 278 метров). Так как строительство моста подразумевает выполнение работ над водой, поэтому для укладки каждого нового пролета применяется так называемый «метод надвижки»: пролеты пристыковывают сзади, а потом выдвигают всю конструкцию вперед. На стапеле было собрано пролетное строение общей длиной 86 метров. Общий вес металлоконструкций собранного участка пролетного строения составляет 334,2 тонны.
Всего специалистам предстоит выполнить 7 продольных надвижек: 4 - над протокой Каникурганской и 3 надвижки основного моста над Амуром.
В целом, со стороны Амурской области, предстоит выполнить следующие виды работ: непосредственный мост через р.Амур – 540,33 метра, мост через протоку Каникурганскую – 278 метров, автомобильные дороги различных категорий – почти 28 километров (включает 3 транспортные развязки). С китайской же стороны итоговой километр в несколько раз меньше.
Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур идёт в графике. Параллельно строительству прорабатывается вопрос движения легковых автомобилей через границу между двумя государствами.
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