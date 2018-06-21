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Пятница| 20 Июля, 13:13 |
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В Амурской области СХПК "Тепличный" начал строительство новых теплиц по современным технологиям
Шестиметровая высота теплиц даст возможность поддержания стабильного микроклимата, двойное остекление и установленные в теплице энергосберегающие экраны сохранят тепло.
В теплице будут использоваться подвесные лотки для размещения растений и другие приспособления, позволяющие повысить производительность труда. Благодаря этому проект по строительству теплиц станет наиболее перспективным направлением дальнейшего развития комбината.
Инициатором выступил СХПК «Тепличный». До конца года на строительство теплиц будет выделено 36 млн. рублей из областного бюджета и 13,9 млн. рублей – из федерального. Финансирование осуществляется в рамках долгосрочной целевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Амурской области на 2013-2015 годы». Часть затрат на реализацию проекта СХПК «Тепличный» взял на себя, сообщает Портал Правительства Амурской области.
DVKAPITAL.Ru, Дальний Восток.
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