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В Приамурье в середине декабря начнутся грузоперевозки по наплавному мосту в Китай
В середине декабря планируется открыть транспортное движение по грузовому наплавному мосту Благовещенск – Хэйхэ, сообщает пресс-служба региона.
Сейчас на объекте ведутся работы по обеспечению необходимой инфраструктуры: устанавливаются дорожные знаки, противоскользящее покрытие, освещение и т.д.
По проекту, для обеспечения безопасного транспортного движения необходим устойчивый ледяной покров не менее 200 мм. Грузовой понтонный мост состоит из 11 барж. 5 из них смонтированы на российской стороне. Движение по наплавной переправе одностороннее. Проектная пропускная способность 140 автомобилей в сутки. Максимальная нагрузка 40 тонн.
Напомним, что в настоящее время между Благовещенском и Хэйхэ идет строительство мостового перехода. Работы идут в соответствии с графиком. На 2018 год перед строителями стоят большие задачи: после возведения опор начнется установка конструкций перекрытия, а также создание транспортной инфраструктуры мостового перехода. Сдача мостового перехода намечена на декабрь 2019 года. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что создание мостового перехода и реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры способствует тесному экономическому взаимодействию двух государств: «Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости».
Развитие инфраструктуры, по мнению главы Минвостокразвития России, стимулирует взаимный товарооборот. Напомним, что кроме автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ, идет строительство железнодорожного моста Нижнеленинское (ЕАО, РФ) – Тунцзян (КНР).
«Чем больше будет сформировано связывающей трансграничной инфраструктуры между Россией и Китаем, тем больше будет возможностей для увеличения взаимного потока товаров и грузов. Мы не собираемся останавливаться на этих двух мостовых проектах. Мы будем и дальше развивать транспортную инфраструктуру и вместе с китайскими партнерами рассматриваем новые варианты строительства мостовых переходов», - отметил Александр Галушка.
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