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Рыбаки Приморья выловили 120 тыс. тонн сельди, освоив половину квот
Приморские рыбаки освоили половину выданных квот на селедку. По информации департамента рыбного хозяйства Приморского края, с начала года выловлено 705 тысяч тонн водных биоресурсов.
«Из них – более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 83%.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы, сообщили журналу "Дальневосочный капитал" в администрации Приморья.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Фото – Глеб Ильинский.
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