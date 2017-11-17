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Назначены сроки стыковки российской и китайской частей моста через Амур
Федеральных чиновников интересовали сроки строительства, а также перспективы развития экономики региона благодаря вводу моста в эксплуатацию. Александр Козлов, Сергей Степашин и Константин Цицин осмотрели строительную площадку пограничного мостового перехода через Амур.
Проект мостового перехода разработан ОАО «Институт Гипростроймост». Стоимость строительства составляет 16 080 млн. рублей. Длина мостового перехода 19,41 км с мостом через Амур 1080,66 м, в том числе: на территории Китая - 5,98 км, из них мост - 540,33 м; на территории России - 13,43 км, из них мост - 540,33 м.
Граница ответственности российской стороны совпадает с серединой моста и линией российско-китайской государственной границы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Специалисты доложили: строительство идет по графику, сейчас работы выполняются на 4-х опорах из 5. Следующий этап - сборка пролетного строения. На данный момент на площадке задействовано около 190 единиц техники и 550 человек.
Стройка идет в плотном контакте с китайской стороной, геодезисты обеих стран регулярно мониторят ход работ. Стыковка российской и китайской частей конструкции намечена на февраль 2019 года. Завершение строительства по договору – декабрь 2019 года.
«Благодаря реализации этого проекта мы прогнозируем развитие сельского хозяйства региона, в том числе и за счет экспорта продукции в Китай. В рамках развития туризма сейчас прорабатываем вопрос организации пропуска личного легкового автотранспорта. Кроме того, в районе мостового перехода создана территория опережающего развития, с соотвествующими льготами, для привлечения бизнеса», - отметил губернатор Александр Козлов на вопрос главы наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина об экономических перспективах проекта.
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