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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
В 2017 году выполнялось 57 маршрутов с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Среди жителей Приморья самые востребованные маршруты - Москва и Санкт-Петербург.
В 2017 году рамках программы субсидирования перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении выполнялось 57 маршрутов 10 авиаперевозчиками. Льготными авиабилетами воспользовалось 437900 человек. Также 109013 человек воспользовались льготным билетами по перелету в Симферополь и льготами в рамках программы региональных воздушных перевозок.
"В 2017 году в программу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно вошли 73 маршрута с Дальнего Востока в другие регионы, в том числе 5 маршрутов было включено по предложению Минвостокразвития России. Однако выполнялось только 57 маршрутов, а 16 маршрутов были признаны авиаперевозчиками невыгодными. Мы уже работаем над законопроектом по отмене, т.е. обнулению, налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть. Предполагается, что такие льготы будут действовать до 2020 года", - прокомменитровал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
До 1 марта 2018 года Правительство России поручило Минфину, Минтрансу, Минвостокразвития обеспечить внесение изменений в российское законодательство о введении нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток. Такое поручение дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев по итогам проведения заседания Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%.
В течение года Минвостокразвития совместно с дальневосточными регионами направляли предложения выделить дополнительные бюджетные ассигнования на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. В этом году объем бюджетных ассигнований на реализацию трех программ субсидирования авиаперевозок составил 4 млрд рублей. В прошлом году, когда объем субсидирования авиаперевозок по трем программам составлял 4,4 млрд рублей, воспользоваться льготными билетами смогли 634,5 тысячи пассажиров.
Также Министерство предлагало рассмотреть возможность увеличения квот авиабилетов по субсидируемым тарифам в летние месяцы за счет «невыбранных» квот в иные периоды.
До 1 марта 2018 года сразу несколько федеральных министерств - Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минвостокразвития – должны представить в Правительство России согласованные предложения по обеспечению доступности авиаперелетов с Дальнего Востока в центральные районы страны и обратно. Речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства России от 29 декабря 2009 года №1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».
Также Минвостокразвития России предложило распространить право на приобретение авиабилетов экономкласса по льготной цене для многодетных родителей. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 125 тысячи многодетных родителей.
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