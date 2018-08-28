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12 Февраля 2015, 15:03 | Регион сегодня
В Амурской области продолжается реализации проекта экспорта электроэнергии в Китай
Губернатор Амурской области Олег Кожемяко и руководитель ОАО "ИНТЕРРАО" Борис Ковальчук обсудили дальнейшие планы реализации проекта экспорта электроэнергии в Китай, а также подвели итоги 2014 года. За год было реализовано 4530 млн. кВт/ч на сумму 7 млрд. 860 млн. рублей.
Только от экспорта электроэнергии в Китай дочерней Амурской компанией ИнтерРАО бюджет получил дополнительно 108 млн. рублей в виде налогов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей реализации проекта по строительству на базе Ерковецкого угольного месторождения экспортоориентированной ТЭЦ мощностью 8 тысяч МВт.
В настоящее время в плановом порядке идет обсуждение проекта с китайской стороной. ПредТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование) – в высокой степени готовности. ИнтерРАО и Амурской областью достигнута договоренность о подписании в марте текущего года соглашения о совместной реализации проекта.
Теги: Китай энергетика экспорт
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