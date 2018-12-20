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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В ТОР "Приамурская" создадут вагоноколёсную мастерскую
Постановление о включении в ТОР нового земельного участка для реализации проекта подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Новый инвестиционный проект обеспечит создание не менее 74 рабочих мест и привлечет более 169 миллионов рублей частных инвестиций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В границы ТОР включён земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области, в связи с заявкой инвестора. Реализация проекта позволит повысить привлекательность международных транспортных коридоров таких как "Приморье-1" и Транссиб за счет развития железнодорожной инфраструктуры региона, а также снизить дефицит колесных пар для подвижного состава на Дальневосточной железной дороге. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 260 млн рублей.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, на Дальнем Востоке каждый инвестор может получить сопровождение проекта.
"Мы готовы поддержать каждого инвестора, готового модернизировать действующие и создавать новые производства, давать рабочие места, приносить деньги в регионы. Наша задача - создать на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для развития предпринимательской деятельности, для этого мы уже создали целый ряд мер поддержки для бизнеса. Территории опережающего развития – одна из них. И эта работа продолжается. Необходимо приложить все усилия для реализации каждого инвестиционного проекта", - сказал Александр Козлов.
Напомним, территория опережающего развития "Приамурская" создана в соответствии с постановлением Правительства от 21 августа 2015 года №879. Сегодня в ТОР 6 резидентов, которые реализуют проекты на сумму более 124 млрд рублей, будет создано более 1400 рабочих мест.
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