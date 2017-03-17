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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Апреля, 13:23 |
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Главной темой выставок в Благовещенске и Хэйхэ станет "Экология"
Согласования были достигнуты на переговорах делегаций Амурской области и Народного Правительства города Хэйхэ. Также обе стороны окончательно утвердили сроки проведения мероприятий: с 20 по 23 мая в Хэйхэ, и с 26 по 28 мая – в Благовещенске.
На сегодняшний день компанией-оператором «АмурЭкспоФорума-2017» ООО "Компания "Игра" принято 63 заявки на участие, в том числе 16 – от китайских компаний. Участники, готовые представить экопроекты, могут рассчитывать на льготные условия.
Также Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области продолжает приём заявок на участие в выставочной части Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ, которая будет проходить на площадке Международного торгового центра на острове Большой Хэйхэ. Квота на участие - 22 компании. На сегодняшний день уже поступило 17 заявок от компаний, которые представят свою продукцию (услуги) из разных сфер: от продовольственной продукции (мед, рыбная продукция и др.) до произведений амурских художников.
Также на переговорах стороны обсудили деловую программу двух выставок, в рамках которой запланировано проведение круглых столов и форумов, посвященных теме экологии, а также одному из ключевых направлений сотрудничества Амурской области с Китаем - развитию приграничного туризма. К участию в этих мероприятиях будут приглашены представители официальных, деловых и экспертных кругов Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
Заявки на участие в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются до 21 апреля по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
Для участия в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ необходимо до 14 апреля направить заполненную заявку (форма размещена на сайте www.expo.amur.info в разделе "Для участников") в адрес контактного представителя ведомства (e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru).
Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран.
В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards. В 2017 году «АмурЭкспоФорум» вошёл в план мероприятий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), это организация, объединяющая 80 региональных администраций. Она создана в целях укрепления внешних отношений между регионами и развития инвестиционного потенциала.
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