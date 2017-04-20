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Пятница| 12 Мая, 20:05 |
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Фестиваль здорового образа жизни пройдет на "АмурЭкспоФоруме-2017"
Форумные мероприятия пока прорабатываются, а праздничные уже известны. В плане «АмурЭкспоФорума» - торжественное открытие, награждение медалями выставки, а также Фестиваль Здорового Образа Жизни. Эти и другие мероприятия сегодня обсудили на заседании оргкомитета выставки в Правительстве Амурской области.
Торжественное открытие «АмурЭкспоФорума-2017» состоится 26 мая в 10 часов. Оно пройдёт с нажатием символической кнопки и небольшим фейерверком. Выставка будет работать с 10 до 18 часов все три дня.
27 мая на площади ОКЦ пройдёт Фестиваль Здорового Образа Жизни, на котором будут представлены различные виды спорта, направления активного отдыха, здоровое питание и т.д. Мероприятия фестиваля расписаны с 12 до 17 часов, будут работать более 20 площадок. Участники представят бодиформинг (EMS-тренировки с электростимуляцией мышц), кроссфит, йогу, новинки спортивного питания, экологичную продукцию для дома и многое другое. Будет установлен батут. Здесь же всем желающим предложат определить подходящий вид спорта по отпечаткам пальцев.
Зрелищными станут выступления лучников из клуба «Племя совы», зумба, фаер-шоу, танцы с веерами. Будут показаны цирковые номера и даже рыцарский бой. Выступят три федерации – кикбоксинга, шин-киокушинкай карате и черлидинга.
На главной сцене ОКЦ пройдёт программа с розыгрышем призов от партнеров выставки.
28 мая в 15 часов в конференц-зале гостиницы «Дружба» состоится подведение итогов смотра-конкурса «Золотая медаль «АмурЭкспоФорум-2017» и награждение победителей в номинациях.
На сегодняшний день оператор выставки «Компания «ИГРА» приняла 121 заявку. Это сопоставимо с уровнем прошлого года. Задействованы все 5 основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.
С 20 по 23 мая в соседнем г. Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также будут участвовать российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области поступило 24 заявки от компаний из Амурской области и Республики Саха (Якутия). На выставке в г. Хэйхэ будет представлен широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое.
Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
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