|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 13 Июня, 11:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Амурской области создан Центр поддержки предпринимательства
Подобные центры существуют и в других регионах. Их главная задача обеспечить бизнесменов своевременной правовой, консультационной помощью. Так, например, амурские предприниматели смогут получать бесплатные консультации практически по любым вопросам ведения бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Амурской области.
На базе центра будут проходить обучающие семинары, тренинги. Главы муниципальных образований могут подать заявку на проведение обучающих семинаров и мастер-классов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, центр сможет частично субсидировать участие амурских компаний в ярмарках на всей территории РФ. Центр уже заключил соглашение о совместной работе по оказанию консультационной помощи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Амурской области.
В функции центра входит предоставление следующих услуг предпринимателям:
- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);
- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации;
- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;
- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, конференций, форумов, круглых столов;
- организация и (или) реализация специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации;
- иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предприниматели могут обращаться за консультацией по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 319, по телефонам: 8(4162) 22 39 38.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 112 тел. 22- 44-27.
- 5000 мальков амурского осетра выпустили в реку Зея в Приамурье
- В Амурской области создан Центр поддержки предпринимательства
- Власти ожидают еще 150 тысяч заявок на дальневосточный гектар до конца года
- ВТБ и Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подписали соглашение
- За два года инвестиционное сотрудничество РФ и КНР на Дальнем Востоке может вырасти до $15 млрд
- 10 компаний из Амурской области, Приморья, ЕАО и Хабаровского края получили медали "АмурЭкспоФорума"
- В Благовещенске на "АмурЭкспоФоруме" установили подземные урны с раздельным сбором мусора
- На "АмурЭкспоФорум-2017" свою продукцию и услуги представили 128 компаний от Урала до Тихого океана (фоторепортаж)
- В Благовещенске открылась Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2017"
- "АмурЭкспоФорум-2017" приступил к деловой программе
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.