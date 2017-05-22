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12 Июня 2017, 16:54 | Регион сегодня

В Амурской области создан Центр поддержки предпринимательства

Центр создан на базе некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" и является его структурным подразделением. Соглашение о выделении субсидии в размере 3,3 млн. рублей Фонд и министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства подписали 1 июня 2017 года.

Подобные центры существуют и в других регионах. Их главная задача обеспечить бизнесменов своевременной правовой, консультационной помощью. Так, например, амурские предприниматели смогут получать бесплатные консультации практически по любым вопросам ведения бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Амурской области.

На базе центра будут проходить обучающие семинары, тренинги. Главы муниципальных образований могут подать заявку на проведение обучающих семинаров и мастер-классов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, центр сможет частично субсидировать участие амурских компаний в ярмарках  на всей территории РФ. Центр уже заключил соглашение о совместной работе по оказанию консультационной помощи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Амурской области.

В функции центра входит предоставление следующих услуг предпринимателям:

- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);

- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации;

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;

- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, конференций, форумов, круглых столов;

- организация и (или) реализация специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации;

- иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприниматели могут обращаться за консультацией по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 319, по телефонам: 8(4162) 22 39 38.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 112 тел. 22- 44-27.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: малый бизнес  инвестиции 


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