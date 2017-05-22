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5000 мальков амурского осетра выпустили в реку Зея в Приамурье
В Амурской области прошла акция по зарыблению реки Зея – крупнейшего притока Амура. В районе с. Красноярово при участии ПАО «РусГидро» в реку выпустили 5000 сеголетков амурского осетра – редкого и особо ценного представителя осетровых. Проект реализован в рамках благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия» с целью поддержания численности вида в бассейне Верхнего и Среднего Амура, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Амурской области.
Организаторами мероприятия выступили ФГБУ «Амуррыбвод» и компания «РусГидро». Выпуск рыбы в среднем течении Зеи в районе села Красноярово был научно обоснован и утвержден специальным приказом Федерального агентства по рыболовству. По мнению специалистов «Амуррыбвода», в этом месте имеется хорошая кормовая база для рыбы. Кроме того, оно находится далеко от мест интенсивного промысла.
Молодь амурского осетра была выращена на Анюйском осетровом рыбоводном заводе (Хабаровский край). К месту зарыбления сеголетков доставили в специальных живорыбных контейнерах, в которых поддерживалась оптимальная температура воды и уровень кислорода. Перед выпуском в емкости подмешивали воду из реки, чтобы адаптировать мальков к естественным природным условиям.
Акции по зарыблению осетровыми реки Зея проводятся уже в третий раз. Первый пробный выпуск сеголетков калуги на территории бассейна Верхнего и Среднего Амура состоялся в 2014 году.
Амурский осетр – крупная пресноводная осетровая рыба, достигающая длины 3 м и массы тела до 160 кг. Это эндемичный вид осетровых рыб, находящийся под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красный список МСОП-96 (Международный Союз Охраны природы) и Приложение 2 СИТЕС (Конвенцию ООН «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения»), а его зейско-буреинская популяция — в Красную книгу РФ. С 1958 г. промысел этого осетра в российских водах Амура запрещен.
Фото с сайта Amrv.ru.
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