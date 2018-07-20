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12 Июля 2012, 18:34 | Регион сегодня
Назначена дата проведения выборов губернатора Амурской области
Главу Амурской области выберут 14 октября нынешнего года. Постановление о проведении выборов было принято 12 июля на внеочередном заседании депутатов Законодательного Собрания региона, состоявшемся в Благовещенске.
За установление даты выборов проголосовали почти все присутствующие депутаты, сообщает Портал Правительства Амурской области.
«С истечением срока полномочий губернатора Амурской области, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 38 «Устава основного закона Амурской области» и статьей 5 «Закона Амурской области о выборах губернатора Амурской области» Законодательным Собранием области решено назначить дату проведения выборов губернатора на 14 октября 2012 года», - выступила на заседании заместитель председателя Законодательного Собрания области Ольга Лысенко.
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