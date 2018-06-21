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На мосту через Амур возведены две опоры из пяти

Около 550 человек задействовано на строительстве международного моста через Амур

Глава Амурской области Василий Орлов проинспектировал стройплощадки пограничного моста через реку Амур и подъездные пути.

«Освоение средств составляет порядка 35%. Для Амурской области это важнейший объект транспортной инфраструктуры. Впервые о необходимости международного мостового перехода  заговорили в 90-х годах прошлого века. По межправительственному соглашению предполагалось строительство совмещенного моста, автомобильного и железнодорожного. В своё время было принято решение о первоначальном строительстве автомобильного моста. На этой стройплощадке мы сейчас и находимся. Рассчитываю, что спустя некоторое время мы вернемся к диалогу с федеральными органами власти по строительству железнодорожной части моста. Думаю, что он также сыграл бы существенную роль в перевозке грузов между Россией и КНР», - сказал глава области Василий Орлов. 

В настоящее время на площадке строительства моста через протоку Каникурганская выполнена установка всех опор, идет третья стадия надвижки конструкций. 

«На основном объекте – на мосту через Амур возведены две опоры из пяти, по трем опорам продолжается работа. Подрядные организации уже приступили к сборке пролетного строения. К концу лета строители должны закончить работы по опоре №8, после будет продолжена сборка пролетного строения основного моста, и в сентябре ожидается первая стадия надвижки», - рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков. 

Как пояснил руководитель проекта компании АО «Асфальт» Виктор Банин, одона из строительных площадок, путепровод на подъезде к Благовещенску выполнен на 95%. Выполнена работа и по отсыпке площадки для автомобильного пункта пропуска. Перенесены линии связи и электропередач. 

В настоящее время здесь трудятся около 550 специалистов, задействовано около 200 единиц техники. 

«Значение автодорожного моста через Амур сложно переоценить, он создаёт экономические предпосылки для целого ряда инвестиционных проектов региона, значительно удешевляя логистику. Это касается сельского хозяйства с точки зрения экспорта продукции. Целый ряд месторождений природных ископаемых также становится рентабельными в связи с том, что сокращаются затраты на логистику при поставках за рубеж», - отметил врио Василий Орлов. 

Помимо этого, руководитель области поделился планами по реализации и других проектов.

«Для развития туризма в Приамурье большее значение будет иметь канатная дорога через Амур. Мы по-новому смотрим на этот проект, он даёт перспективу для однодневного, двухдневного туризма в Приамурье.  Сегодня рассматривается и проект строительства второго моста через реку Зея в Благовещенске. Это важно с точки зрения увеличения транспортного потока после ввода в эксплуатацию моста через Амур», - сказал глава Приамурья.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: строительство  Амур 


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