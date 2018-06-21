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12 Сентября 2014, 20:37 | Регион сегодня

Дальневосточные экологи вооружились беспилотником для охраны гнезд аиста

Амурские экологи, изучающие дальневосточного аиста, получили новый беспилотный летательный аппарат для исследования редкой птицы благодаря поддержке банкa HSBC и WWF России.

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ: ВИДЕО

Гексакоптер – шестивинтовая платформа с видеокамерой высокого разрешения, была получена сотрудниками АмурСоЭС, занимающихся изучением дальневосточного аиста на территории Амурской области, в рамках программы «Хранители аистиных гнезд», реализуемой на российском Дальнем Востоке WWF-России в партнерстве с HSBC (ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»).

Одной из главных задач в изучении популяции аиста является ежегодный подсчет колчества птенцов в гнездах, что позволяет оценить общую численность популяции. Однако, в связи с тем, что аист часто располагает свои гнезда на высоких деревьях или опорах линий электропередач, определить с земли точное количество птенцов в гнезде бывает непросто либо попросту невозможно.

«Далеко не на каждое дерево можно залезть, - рассказывает Антон Сасин, к.б.н., доцент кафедры охотоведения ДальГАУ, координатор программ по сохранению аиста «АмурСоЭС» - есть деревья, у которых ветки начинаются на высоте 3-4 метров, да и само гнездо при диаметре в 2 метра не дает возможности заглянуть внутрь него. А про опоры ЛЭП и говорить нечего – их высота от 18 до 30 метров и, чтобы подняться на них, нужно иметь специальное оборудование, подготовку и разрешение от энергетиков. Если с не очень высокими деревьями мы проблему как-то решали, поднимая над гнездом видеокамеру при помощи обыкновенного удилища, то с опорами ЛЭП единственный выход – съемка гнезд с воздуха».

Именно изучение гнездования аистов на опорах ЛЭП в настоящее время является одной из важнейших задач. Десятилетние наблюдения за птицами дали возможность предположить, что в гнездах, расположенных на опорах, количество птенцов, в среднем, больше, чем в гнездах на деревьях. Учитывая же, что на юге Амурской области на опорах ЛЭП сейчас расположено около 40% всех гнезд, отсутствие точных данных о количестве птенцов в них может значительно искажать картину общего состояния популяции. Использование гексакоптера позволит получить полные и достоверные данные по этой части популяции.

Комментирует Светлана Титова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ: «Наводнение прошлого года промыло всю пойму Амура, увеличив кормовую емкость угодий для аистов и журавлей. Практически во всех озерах и старицах птицы могут найти пищу. Поэтому мы ожидаем очень сильный прирост популяции. Аистов станет больше, они буду занимать самые труднодоступные местообитания и, конечно, ЛЭП. Мы предложили банку HSBC помочь приобрести новое оборудование для наблюдений. Теперь, вооруженные новой техникой, специалисты не только посчитают аистов и журавлей, но и смогут вовремя увидеть, что какое-то гнездо постарело, обломились ветки, оно может упасть. Могут погибнуть птенцы, если меры не будут приняты вовремя. Будущее - за новыми технологиями».

Использование летательного аппарата облегчит поиск новых и определение точных координат известных гнезд в труднодоступных районах. Ведь аисты часто строят свои гнезда в небольших рощах в окружении непроходимых болот, попасть в которые по земле – задача достаточно непростая. «У нас есть несколько гнезд, о существовании которых мы знаем, – рассказывает Антон Сасин – мы видим их в бинокль, мы видим, что они используются птицами, но ни определить их точные координаты, ни посчитать птенцов в них мы не можем, потому что эти гнезда абсолютно недоступны».

Проведенные испытания гексакоптера показали, что с его помощью можно легко обнаруживать гнезда среди участков лесной растительности и определять их точно местонахождение.

Еще одним направлением использования летательного аппарата является поиск журавлиных гнезд. В отличие от аиста, журавли – японские и даурские, строят свои гнезда на поверхности болот, среди высокой травы. И определить место их нахождения с земли можно лишь путем многодневных кропотливых наблюдений за птицами. В то же время, крупные гнезда, построенные из сухой травы, должны быть хорошо заметны при воздушном патрулировании предполагаемых мест гнездования. Проблема же изучения гнездового распространения журавлей в Амурской области сейчас стоит очень остро, т.к. системные наблюдения за этими птицами в настоящее время производятся только на очень небольших участках, занимающих незначительную долю гнездового ареала этих птиц.

Кроме того, амурские природоохранники сейчас отрабатывают методику использования гексакоптера для исследования численности журавлей и водоплавающих птиц на скоплениях во время миграций. Журавли и гуси на путях миграций всегда скапливаются в определенных местах для кормежки и отдыха. Обычно это кукурузные поля, соседствующие с болотами. Хорошо зная расположение таких мест, ученые используют скопления птиц для получения данных об их численности и ее динамики по годам. Использование летательного аппарата с видеофиксацией получаемых данных позволит более точно определять количество птиц, находящихся на скоплениях.

Фото Юрия Гафарова

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

Теги: wwf  экология  аист 


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