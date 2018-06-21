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В Амурской области у ТОР "Белогорск" появился новый резидент
В рамках соглашения, подписанного 8 апреля 2017 года с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», лесоперерабатывающий комплекс ООО «Беллеспром» получил статус резидента ТОР.
Лесоперерабатывающий комплекс будет осуществлять лесозаготовки, обработку древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения. Для проекта будет выделен лесной фонд Белогорска, Завитинского и Свободненского районов, общая площадь лесных участков составит 20 га.
«Общий объем производства от деятельности резидента составит 12 тыс. куб. пиломатериалов обрезных и 6 тыс. тонн в год топливных брикетов и древесного угля. Поставки продукции ориентированы на Китай и внутренний рынок», - рассказал генеральный директор ООО «Беллеспром» Виктор Еременко.
Проект находился на сопровождении Агентства Амурской области по привлечению инвестиций с апреля 2017 года.
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