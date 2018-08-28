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В Амурской области заработал грузовой понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ
11 декабря в Благовещенске в торжественном открытии понтонной переправы приняли участие заместитель председателя Правительства области – министр экономического развития Марина Дедюшко и министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Сергей Садовников. Они перерезали традиционную красную ленточку, после чего мост был освящен.
Понтонный мост был установлен в течение двух недель. Движение по нему могло быть открыто раньше, но из-за погодных условий срок был передвинут. Из-за затянувшегося ледостава специальная комиссия также приняла решение временно ввести весовое ограничение на понтонной переправе – до 30 тонн. В дальнейшем оно будет снято и появится возможность перевозить максимальное количество грузов – мост выдерживает до 100 тонн. Ежедневно пересекать границу по понтону смогут до 120 машин, в перспективе возможно увеличение грузопотока.
«Грузооборот – это налоговая база, это рабочие места, это торговля и совместные инвестиционные проекты. Что касается налогов, то здесь можно давать только экспортную оценку. Мы считаем, что работа понтонного моста дает больше 100 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджетную систему. Такое заключение мы сделали, основываясь на увеличении налогов от внешнеэкономической деятельности, которую мы фиксировали в этом году в марте, в период работы моста, а продление срока его эксплуатации увеличит поступление налогов в бюджет до 100-150 миллионов», - отметила заместитель председателя Правительства области – министр экономического развития Марина Дедюшко.
До конца 2012 года планируется также ввести в эксплуатацию вторую очередь – пассажирский понтонно-наплывной мост в районе пассажирской таможни (ул. Чайковского), который свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Уже получены все необходимые разрешения, внесены изменения, сейчас решаются технические вопросы, сообщает Портал Правительства Амурской области.
«Пока мы осуществляем перевозки людей при помощи судов на воздушных подушках. 10 декабря состоялось совещание, где представители китайской стороны, а также наши инвесторы заверили, что в этом году мы сможем установить понтонно-наплывной мост для пассажирских перевозок. Существуют небольшие технические трудности с китайской стороны, но будет приложено максимум усилий для того, чтобы до конца этого года открыть движение по пассажирскому мосту», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Сергей Садовников.
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