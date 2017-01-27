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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Февраля, 15:33 |
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Резидентом ТОСЭР "Хабаровск" планирует стать группа компаний Legrand
В Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края прошла рабочая встреча с представителями группы компании Legrand (Франция) и партнерами компании в регионе.
Руководство предприятия планирует разместить сборочное производство электроники в ТОСЭР «Хабаровск». В качестве основной для создания мощностей компания рассматривает площадку «Ракитное». Представительство группы уже существует в Хабаровске, а продукция Legrand реализуется на дальневосточном рынке.
Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка подтвердил заинтересованность в реализации этих планов. Он отметил, что со стороны региональных властей будет оказано максимальное содействие в решении организационных и правовых вопросов.
Сопровождением инвестиционного проекта займется краевое Агентство инвестиций, которое возьмет всю необходимую консультационную и организационную поддержку.
Досье "Дальневосточного капитала": Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Выпускаемая продукция применяется в жилых помещениях, зданиях административного сектора и на промышленных объектах. Legrand – это 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Группа производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4500 действующими патентами на изобретения. Торговый оборот компании за год составляет порядка 4,5 миллиардов евро. Legrand объединяет свыше 36 тысяч сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира. Среди них Франция, Италия, Германия, Испания, Россия, США, Китай, Австралия и другие.
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