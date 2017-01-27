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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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13 Февраля 2017, 11:13 | Регион сегодня
В Амурской области резидентом ТОР "Белогорск" может стать предприятие по мусоропереработке
Министр природных ресурсов региона Юрий Привалов и глава Белогорска Станислав Мелюков обсудили вопрос взаимодействия региона и муниципалитета по развитию инфраструктуры территории опережающего развития "Белогорск".
Одно из возможных направлений – строительство завода по максимально полной переработке мусора. 2017 год, как известно, объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Создание на одном из свободных земельных участков ТОР «Белогорск» мусороперерабатывающего производства по утилизации твёрдых бытовых отходов для последующей выработки тепла для резидентов территории опережающего развития – перспективное направление в области экологической безопасности, отмечено на встрече.
О результатах проработки вопроса губернатор Амурской области Александр Козлов поручил доложить в начале апреля текущего года.
Теги: год экологии ТОР Белогорск
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