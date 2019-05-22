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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приамурье открывается новая фермерская ярмарка
15 июня в Благовещенске состоится открытие новой фермерской ярмарки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Ярмарка рассчитана на 60 торговых мест, разделенных по зонам. Посетители смогут найти на прилавках свежее мясо, птицу, рыбу, яйца, консервированные продукты, дикоросы, ягоды, выпечку, кондитерские изделия, молоко.
«Мы постарались сделать так, чтобы амурские фермеры сами продавали свою же продукцию. Например, если это овощи, то от фермера Иннокентия Баглаева из села Новотроицкого, если колбасы - то от предпринимателя Вячеслава Долинского из Гродеково. За несколько месяцев подготовки у нас уже родились новые торговые марки, например «Самбуровские коптильни», - рассказала управляющая ярмарки Наталья Легенкина.
Кроме свежих продуктов, посетителям предложат и другие товары. Так, староверы из Свободненского района, помимо своего фирменного сыра, обещали привезти изделия с уникальной ручной вышивкой, придуманной главой рода.
Ярмарка станет не только местом, где можно приобрести продукцию амурских производителей. Это «деревенский уголок», оформленный в русском народном стиле, где можно прогуляться и сфотографироваться на фоне сельских пейзажей. В день открытия посетителей угостят заварными имбирными пряниками с начинкой и символикой ярмарки.
Открытие новой сельскохозяйственной ярмарки состоится 15 июня на территории гипермаркета «Самбери». Начало мероприятия - 12.00
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