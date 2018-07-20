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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:52 |
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"АмурЭкспоФорум-2015" получило приглашение на участие в национальной премии "Russian Event Awards"
Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.
В 2015 году в рамках Национальной премии «Russian Event Awards» пройдет 5 региональных конкурсов: Ростов-на-Дону – Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа, Санкт-Петербург – Северо-Западный федеральный округ, Ярославль – Центральный федеральный округ, Владивосток – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, Тольятти – Приволжский и Уральский федеральные округа.
Лауреаты Региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2015 года, который пройдет в октябре в Казани.
Также ранее стало известно, что «АмурЭкспоФорум-2015» был включен в План мероприятий Минвостокразвития России по продвижению инвестиционных возможностей Дальнего Востока на 2015 год, что позволит повысить узнаваемость выставки-форума не только в России, но и за рубежом, привлечь для участия больше заинтересованных бизнес-кругов.
Досье "Дальневосточного капитала": Международная выставка «АмурЭкспоФорум-2015» прошла в Благовещенске с 8 по 10 августа. На 6000 кв.м. площади разместилось около 160 экспонентов, что сравнимо с уровнем прошлого года. С 8 по 10 августа выставку посетили около 10 тысяч человек. Многие туристические компании привозили в Общественно-культурный центр китайских гостей. География выставки сложилась обширная: были представлены участники не только из Амурской области, но и из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Владивостока, Хабаровска, Читы и Ижевска. По итогам круглых столов 4 крупных проекта вынесено на «Восточный экономический форум», который пройдёт в сентябре во Владивостоке. Также с 13 по 15 августа запланирована Международная торгово-экономическая ярмарка на острове Большой Хэйхэ в Китае, в которой примут участие 13 российских компаний, ориентированных на экспорт.
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