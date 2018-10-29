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Профессия - корабел
В последние месяцы информационные ленты пестрят заголовками о событиях на Амурском судостроительном заводе. В июле на достроечную базу во Владивосток был отправлен в плавучем доке корвет «Громкий». В сентябре своим ходом туда же ушло судно снабжения «Остап Шеремет». В цехах предприятия полным ходом идет строительство паромов для Сахалина. На подходе - договоры о строительстве промысловых судов для рыбаков Дальнего Востока. Фундаментом стабильности, подчеркнули в администрации АСЗ, является гособоронзаказ, но идет плотная работа и по гражданской тематике.
Не так давно на заводе побывал заместитель председателя правительства РФ Юрий БОРИСОВ, который обрадовал корабелов хорошим известием о выделении денег для достройки буксира ледового класса. Буксир-спасатель ледового класса для арктических и холодных морей заложили летом 2010 года, однако затем его строительство из-за отсутствия финансирования прекратилось. Заказчиком выступало федеральное агентство морского и речного транспорта России.
Известие о продолжении строительства судна на заводе восприняли с большим энтузиазмом, а Юрий Борисов усилил его рассказом о дальнейших перспективах АСЗ.
«Необходимо рассматривать вопросы диверсификации, которым сейчас будем уделять особое внимание. Первая «ласточка»: я перед отъездом завизировал постановление Правительства о назначении Амурского завода единственным исполнителем по судну-спасателю мощностью более 7 мегаватт. Это дополнительно около 5 млрд рублей на достройку этого корабля. Поэтому можно констатировать, что сегодня завод устойчив в экономическом плане и имеет реальную загрузку», - отметил вице-премьер.
В министерстве промышленности и транспорта правительства Хабаровского края «Дальневосточному капиталу» сообщили, что в последние годы в отношении Амурского судостроительного завода принят ряд системных решений для того, чтобы предприятие было загружено. Сегодня пришло время заниматься решением кадровой проблемы и модернизацией производства.
«Конечно, это более приятные заботы, чем те задачи, которые мы решали еще несколько лет назад, когда выводили предприятие из кризиса», - подчеркнул собеседник журнала. А мы, воспользовавшись поводом, решили узнать, как строят кадровую работу непосредственно на заводе, и обратились с этой просьбой к пресс-секретарю ПАО АСЗ Марине РАДАЕВОЙ. Она ответила нам рассказом о судьбе еще довольно молодого корабела с не типичным для Комсомольска-на-Амуре именем - Раждене БАРАТАШВИЛИ.
Ему - тридцать пять лет, из которых пятнадцать он работает на Амурском судостроительном заводе. Специальность у него самая актуальная для предприятия - ответственный сдатчик кораблей. И его судьба во многом типична для амурских корабелов, хотя имеет и свой неповторимый грузинский колорит.
Родом из Рустави
В Комсомольск-на-Амуре семья Бараташвили приехала из города Рустави, что на юго-востоке Грузии. Там жили бабушка и дед Раждена, родился его отец - Джемал. Рустави - город промышленный, в нем расположен знаменитый еще со времен СССР металлургический комбинат, а также предприятия машиностроения и металлообработки.
Знал ли в те годы Джемал о том, что за тысячи километров от Рустави, среди сопок, на берегу могучего Амура живет-поживает тоже ничего о нем не знающая его будущая невеста? Нет, не знал. Он служил в составе контингента советских войск в Германской Демократической Республике, а потом, следуя порыву молодого сердца, отправился на другой конец света, где воочию убедился, какие красивые девушки живут на Амуре. Влюбился, а потом и женился на выпускнице Хабаровского училища культуры, преподавателе музыки одной из школ города Амурска, которая родила ему замечательного сына.
В Комсомольске-на-Амуре Ражден учился в школе, увлекался баскетболом, играл за сборную школы, а потом за сборную политехнического техникума, куда поступил после 11-го класса. «Было трудно, семья достатком не отличалась, и я принял решение получить простую, но уважаемую мужскую профессию сварщика», - рассказывает Ражден.
Учеба нравилась, было огромное желание стать хорошим сварщиком, универсальным и разбирающимся во всех тонкостях профессии. Практику проходил на Амурском судостроительном заводе, в литейном цехе, под руководством замечательного специалиста, сварщика 6 разряда Осипова. Хорошо зарекомендовавшему себя практиканту вскоре стали доверять изготовление важных для техпроцесса деталей и узлов. Затем, после окончания техникума в 2003-м году Ражден начал работать контролером сварочных работ в отделе технического контроля.
«Орлан» расправляет крылья
АСЗ выполнял тогда работы по модернизации нефтедобывающей платформы «Орлан». Контракт на модернизацию «Орлана» был подписан в 2002 году с компанией Exxon Neftegaz Limited - оператором проекта «Сахалин-1» по разработке месторождений Чайво и Одопту на шельфе о. Сахалин. Основной объем работ был огромным, в том числе и сварочных работ. Поэтому Ражден погрузился в работу с головой. Пытливый и любознательный по природе, он легко осваивал фронт работ, вникал в техпроцессы и познавал сварочное дело, что называется, со стороны. С контролирующей стороны.
Работа в ОТК Раждену нравилась. «Было чувство, что ты никому не безразличен, что каждый считает своим долгом ответить на твой очередной вопрос и научить чему-то для тебя новому, - говорит Ражден. - Благодарен по сей день Игорю Владимировичу Ложкину - тогдашнему начальнику отдела, его уже нет в живых, а я прекрасно помню все его «производственные» уроки. В мои обязанности входило контролирование сварочных работ и сварных швов на заказе, плюс ежедневные проверки, во время которых появляющиеся вопросы можно было обсудить с коллегами, а это, согласитесь, такой же самообразовательный момент, как чтение специальной литературы и изучение технической документации».
Затем в производственной биографии Раждена была работа контролером по сварке в трубообрабатывающем цехе и новый заказ - транспортно-буксировочное судно «UT-722». Участие в строительстве этого судна для него тоже стало своеобразным этапом профессионального роста и впоследствии очень грело душу. Заставляла гордиться своим трудом и оценка качества постройки судна, данная в телеграмме судо- владельца: «Испытание при полной скорости 16,53 узла доказало, что построенное судно solid (великолепное, надежное, крепкое)…». Это относилось непосредственно и к его, Раждена, работе.
«Нерпа» ныряет в глубину
В 2004-м Ражден Бараташвили уволился с Амурского судостроительного завода, но, как оказалось позже, ненадолго - вернулся на завод, в тот же трубообрабатывающий цех. А затем была «Нерпа».
«Я очень обрадовался, когда меня направили работать на этот заказ, - делится Ражден Бараташвили. - Я прекрасно себе представлял, что этот корабль стоит того, чтобы все силы на него положить - умственные и физические. Это была по-настоящему сложная, ответственная и ко многому обязывающая работа. Специфика строительства атомного подводного корабля, его технологические и конструктивные особенности требовали не только знаний, но и опыта. Знания давала техническая документация - техпроцессы и технология постройки, а опыт приобретался самостоятельно. Теория и практика друг без друга вообще не жизнеспособны, я так считаю, поэтому «Нерпа» стала для меня важнейшей вехой, переломным моментом в работе. Я был потрясен не только самим кораблем, его мощью и грандиозностью его задач. Порази- тельно было, что такое технически совершенное оружие вообще было изобретено, а мы, обычные люди, его построили и научили двигаться и погружаться под воду, стрелять и уходить от вражеских «охотников». Именно тогда я, мне кажется, начал понимать суть профессии корабела - воплощать в реальные корабли гениальные творения конструкторов».
Строительство корабля всегда сопряжено с трудностями, и не только физического плана, хотя в судостроении по-прежнему высока доля ручного или мало механизированного труда, гораздо более серьезны ежедневно принимаемые решения, позволяющие поэтапно доводить корабль до определенной степени готовности: построечные удостоверения, закрываемые каждый день. Четкое понимание того, что от качества выполненной работы в дальнейшем будет зависеть живучесть корабля, а, следовательно, и жизни сдаточной команды и экипажа, налагает на корабела ответственность, потяжелей многотонной секции собираемого на стапеле корабля.
«Были случаи, конечно, обид и недопонимания по отношению ко мне, когда я отказывался принимать работы не должного качества. Однако давить на меня было бесполезно. Инструкции, ГОСТы и стандарты, на которые я опирался в своей работе, написаны были не для моего удовольствия, за ними - жизни человеческие. Не обращая внимания на высказываемое в мой адрес недовольство, тем не менее, выполнял свою работу, - вспоминает Ражден. - Моим наставником и советчиком был старший контрольный мастер Станислав Петрович Сосновский, он уже давно на пенсии. Я ему благодарен за терпение, за основы профессии, что он привил мне. Главное, чему научил он меня - самостоятельно принимать решения и разбираться в сложных производственных вопросах».
Строители кораблей
Интерес и настойчивость в достижении цели - качества, целиком присущие Бараташвили. Он горд тем, что посчастливилось работать на строительстве АПЛ «Нерпа», которая стала для него новым профессиональным трамплином, ведь по окончании строительства подводной лодки его, тогда уже контрольного мастера сборочно-сварочного цеха, приняли на работу в святая святых судостроительного предприятия - в отдел строителей.
Тогдашнему руководителю отдела - Виктору Николаевичу Мишкину, понравились целеустремленность и работа на результат, которые продемонстрировал Ражден на «Нерпе». К тому времени он уже смог вникнуть в целом в процесс строительства корабля, конструкторские и технологические особенности, понять сложные пути взаимодействия смежников.
«Строитель - это, по большому счету, управленец, - говорит Ражден Бараташвили, - умеющий решать и действовать быстро, но разумно и грамотно. От ошибок, конечно, никто на застрахован, и для меня моя профессия - это возможность наработать опыт и достичь конечного результата - построить корабль».
В отделе строителей Раждена тепло принял коллектив и сам руководитель гражданского направления - Евгений Яковлевич Коваленко - «зубр и мастодонт», строитель не только с огромным стажем, но с поразительным умением видеть частности в целом. К его опыту и знаниям обращаются не только молодые строители, но, порой, и умудренные опытом специалисты. Для Раждена он стал не просто очередным руководителем, а советчиком и наставником. Заинтересованность в освоении профессии, азарт и увлеченность позволили Раждену влиться в коллектив отдела строителей и освоить непростое строительское ремесло. «До совершенства очень далеко, - смеется Ражден, - но основы я понял, и мне это интересно!»
Ражден Бараташвили - ответственный сдатчик на готовящемся к сдаче корвете «Громкий». 6 июля новый корабль отправился на достроечную базу АСЗ во Владивосток, где пройдет ходовые и государственные испытания. Потом корабль встанет на защиту интересов и целостности державы, но работы у Раждена и его команды не убавится - на очереди еще несколько таких кораблей. Постигая особую специ- фику этой профессии, Ражден понял для себя реальные цели и задачи ежедневного труда строителей кораблей. Нужно так «дирижировать» работой на заказе, чтобы на выходе получилась цельная мелодия.
Дом Раждена
В профессии судостроителя много романтики, но еще больше рутины и пота, пыли и грохота, слепящей глаза сварки и усталости в конце рабочего дня. И хорошо, когда тебя дома ждут люди, которыми ты любим, которые готовы разделить с тобой и радость, и печаль. Ражден признается, что немалую роль в том, что он решил расширить свои профессиональные горизонты, поступить в университет, окончить его и найти, наконец, сферу приложения своим профессиональным амбициям, сыграла его супруга Маргарита.
С Ритой они познакомились в одной веселой компании и сразу понравились друг другу. У будущей супруги отношение к Амурскому судостроительному было свое собственное, трепетное - там некоторое время назад работал ее отец, поэтому она знала прекрасно, что профессия корабела не простая, но интересная. Консерватизм Раждена был побежден разумными доводами молодой жены о законченном высшем профессиональном образовании и карьерном росте.
Ражден любит свободное время проводить с дочерью. «Она - мое главное хобби, - смеется он. - Добрая, веселая, воспитанная, не капризная». Семьей они гуляют по городу, любуясь Амуром с набережной или слушая гомон птиц в городском парке. Тесть и теща часто зовут на дачу - руки у Раждена работящие, много чего сделать успеет, а там и баня подоспеет…
Заканчивая свое повествование о Раждене Бараташвили, Марина Радаева подчеркивает: «Все, что Ражден имеет в этой жизни, он заслужил своим трудом, отношением к жизни и близким. Мне представляется, что он многого еще добьется. Например, исполнения одной своей заветной мечты. Как-то он мне признался, что хочет пилотировать самолет, узнать, каков он - «пятый» океан, ведь Тихий он уже видел. И у меня нет сомнения в том, что он сможет летать».
Материал подготовлен Еленой ПАВЛОВОЙ по материалам пресс-службы ПАО «Амурский судостроительный завод».
Фотографии предоставлены пресс-службой АСЗ.
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