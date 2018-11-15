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14 Февраля 2014, 21:52 | Регион сегодня

На Сахалине "Газпром" провел "Счастливый день" с подшефными детьми в Дворце спорта "Кристалл"

14 февраля сотрудники "Газпрома" и его дочерних компаний провели традиционную благотворительную акцию "Счастливый день" для подшефных детей из детских домов: Детский дом № 3 п. Правды Холмского района и ГКУ "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Отрадное" г. Углезаводска Долинского района.

Партнеры - ОГАУ  «Дворец спорта «Кристалл» и профессиональный хоккейный клуб «Сахалинские морские львы», готовящийся представлять интересы России и  Сахалинской области в азиатско-хоккейной лиге  помогли  организовать мастер-класс игры в хоккей. 

Мероприятие началось с просмотра ребятами тренировочного занятия хоккейного клуба. Затем к команде ХК «Сахалинские морские львы» присоединились наши мальчишки. Началась совместная настоящая игра в хоккей. Особой подготовки не требовалось, т.к. два месяца назад ребят уже обучал тренер правилам игры в хоккей.

Ребята, надев коньки и взяв хоккейную клюшку, вышли на знакомый им уже лед. На этот раз игра была серьезной - состязаться пришлось с профессиональными хоккеистами. 

- Развивая центр газодобычи на Сахалине, каждая из дочерних компаний Группы "Газпром" выполняет свои производственные задачи. Но есть традиции "Газпрома", которые всех объединяют. 

– И одна из них – акция «Счастливый день» для наших подшефных детей из детских домов. Формат акции – спортивные мероприятия. Мы выбрали не случайно спортивное направление акции «Счастливый день»: спорт - это здоровый образ жизни, это воспитание самых лучших мужских качеств – выдержка, стремление к победе, терпение и т.д. Ребята должны знать, что за стенами детских домов есть много интересных увлечений и они могут быть их участниками, а возможно, спорт станет их образом жизни – сказал Алексей Романов, исполняющий обязанности директора Представительства ОАО «Газпром» в Сахалинской области.

Сотрудники дочерних компаний-участников «Счастливого дня»:  ООО «Газфлот», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ООО «Газпром геологоразведка»,  Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Южно-Сахалинске обули коньки  и  присоединились к ребятам.

После игры шефы и спортсмены вручали ребятам подарки. В завершение «Счастливого дня»  был накрыт стол с вкусностями, за которым ребята активно делились своими эмоциями друг с другом и со своими шефами. 

Досье "Дальневосточного капитала": С 2007 года Представительство ОАО «Газпром» в Сахалинской области  в качестве координатора осуществляет на территории Сахалинской области и прилегающем континентальном шельфе деятельность по реализации Восточной газовой программы. Компании Группы «Газпром», работающие в Сахалинской области включают в себя: Сахалинское  линейное производственное  управление  магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», Отдел по организационно-техническому сопровождению Киринского  проекта ООО «Газпром добыча шельф»,  Дальневосточный  филиал  ООО «Газфлот», Сахалинский отряд охраны Филиала ОАО «Газпром» «Дальневосточного межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Хабаровске, Подразделение в Сахалинской области «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал на Дальнем Востоке», Территориальное управление  ООО «Газпром геологоразведка» в г. Южно-Сахалинске. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: благотворительность  Газпром 


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