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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине "Газпром" провел "Счастливый день" с подшефными детьми в Дворце спорта "Кристалл"
Партнеры - ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» и профессиональный хоккейный клуб «Сахалинские морские львы», готовящийся представлять интересы России и Сахалинской области в азиатско-хоккейной лиге помогли организовать мастер-класс игры в хоккей.
Мероприятие началось с просмотра ребятами тренировочного занятия хоккейного клуба. Затем к команде ХК «Сахалинские морские львы» присоединились наши мальчишки. Началась совместная настоящая игра в хоккей. Особой подготовки не требовалось, т.к. два месяца назад ребят уже обучал тренер правилам игры в хоккей.
Ребята, надев коньки и взяв хоккейную клюшку, вышли на знакомый им уже лед. На этот раз игра была серьезной - состязаться пришлось с профессиональными хоккеистами.
- Развивая центр газодобычи на Сахалине, каждая из дочерних компаний Группы "Газпром" выполняет свои производственные задачи. Но есть традиции "Газпрома", которые всех объединяют.
– И одна из них – акция «Счастливый день» для наших подшефных детей из детских домов. Формат акции – спортивные мероприятия. Мы выбрали не случайно спортивное направление акции «Счастливый день»: спорт - это здоровый образ жизни, это воспитание самых лучших мужских качеств – выдержка, стремление к победе, терпение и т.д. Ребята должны знать, что за стенами детских домов есть много интересных увлечений и они могут быть их участниками, а возможно, спорт станет их образом жизни – сказал Алексей Романов, исполняющий обязанности директора Представительства ОАО «Газпром» в Сахалинской области.
Сотрудники дочерних компаний-участников «Счастливого дня»: ООО «Газфлот», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ООО «Газпром геологоразведка», Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Южно-Сахалинске обули коньки и присоединились к ребятам.
После игры шефы и спортсмены вручали ребятам подарки. В завершение «Счастливого дня» был накрыт стол с вкусностями, за которым ребята активно делились своими эмоциями друг с другом и со своими шефами.
Досье "Дальневосточного капитала": С 2007 года Представительство ОАО «Газпром» в Сахалинской области в качестве координатора осуществляет на территории Сахалинской области и прилегающем континентальном шельфе деятельность по реализации Восточной газовой программы. Компании Группы «Газпром», работающие в Сахалинской области включают в себя: Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», Отдел по организационно-техническому сопровождению Киринского проекта ООО «Газпром добыча шельф», Дальневосточный филиал ООО «Газфлот», Сахалинский отряд охраны Филиала ОАО «Газпром» «Дальневосточного межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Хабаровске, Подразделение в Сахалинской области «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал на Дальнем Востоке», Территориальное управление ООО «Газпром геологоразведка» в г. Южно-Сахалинске.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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