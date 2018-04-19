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В Благовещенске начался смотр-конкурс на медаль "АмурЭкспоФорума-2018"

11 мая стартовал смотр-конкурс "Медаль Международной выставки "АмурЭкспоФорум-2018"

В этом году в нём участвуют 9 компаний из Амурской области, Еврейской автономной области и Приморья. Они представили 20 заявок на продукты питания, строительные материалы и услуги. Первой жюри оценило продовольственную номинацию. 

Продовольственная номинация - самая популярная, в ней должны были бороться 6 компаний с 15 видами продукции. Однако, один участник снялся в день конкурса по техническим причинам.

В жюри конкурса были представители Росстандарта, администрации Благовещенска, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерства сельского хозяйства. Участники представили на конкурс творог, колбасу, сосиски и мясные полуфабрикаты, корюшку, кету и сардину.

В числе критериев на медаль – стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д. Также важно было использование региональной и российской сырьевой базы.

Компания «Ратимир» из Владивостока представила новинки - сосиски «Приморские со сливочным маслом», пельмени «Русские», колбасу куриную полукопчёную «Курин-Шарен жареная», «Карпаччо» из курицы сырокопчёный. Жюри отметило не только качество, но и широкую потребительскую сеть участника. В прошлом году «Ратимир» одним из первых в России получил право на экспорт своей продукции в Японию.

ПК «Партизан» из села Раздольного Тамбовского района показала три продукта - творог 1,8-процентный, колбасу вареную «Докторскую» и колбасу кровяную «Кашанка». Всю продукцию изготавливают из местного сырья.

- У нас в Раздольном в агрофирме «Партизан» есть свиноферма на 5000 голов, есть 600 дойных коров. Молока хватает, около 10 тонн молока поступает на наш молочный цех, перерабатываем 6-7 тонн, остальное продаём. У нас более 200 видов продукции, работают пять цехов. Готовые продукты переработки продаём в Благовещенск, Белогорск, Зею, Райчихинск, Прогресс и другие города и посёлки, - рассказал заместитель директора ООО «Продовольственная компания «Партизан» Александр Мальцев.

Благовещенский филиал торгового дома «Бридер» выставил на суд комиссии сосиски «Люкс», колбасу полукопчёную «Озёрскую Люкс» и колбасу полукопчёную «Пикантную с сыром». Производство находится в Биробиджане. Торговый дом расширяет сеть, с 2016 года является постоянным участником конкурса «Медаль «АмурЭкспоФорума» и получает награды. Компания «Соям» в прошлом году выставляла соевое мясо, в этот раз представила пельмени «Китайские» с говядиной и сельдереем. В будущем планируется расширить линейку начинок.

- На «АмурЭкспоФоруме» планируем продавать эти пельмени, будет дегустация, как в прошлый раз. Все желающие также смогут попробовать закуску «Уши свиные варёно-копчёные, - расскзала исполнительный директор компании Александра Петлеваная.

Рыбная компания «Дельфин» (ИП Луценко С.А.) представила рыбу - корюшку вяленую, кету среднесолёную, сардину тихоокеанскую холодного копчения.

- Мы пришли рассказать о рыбьем жире. Это жирная кислота омега-3 — одно из веществ, важнейших для правильного метаболизма человека, дающее здоровье, красоту и хорошее настроение. Это вещество есть в рыбе, особенно в тихоокеанской сардине. Корюшку вялим классическим способом – на открытом воздухе. Рыба приходит с Камчатки и Сахалина, - рассказала технолог рыбной компании «Дельфин» Татьяна Сердюкова. 14 мая жюри рассмотрит номинацию строительных материалов и услуг.

Кто получит медали, станет известно только в дни выставки. Вручение наград победителям смотра-конкурса состоится во время официальной церемонии награждения 19 мая.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2018» пройдёт в Благовещенске с 18 по 20 мая на территории Общественно-культурного центра. Общая выставочная площадь – 6000 кв.м.

Подано 146 заявок, из них 19 – из Китая. Складывается масштабная география участников – помимо городов Амурской области планируют представить свою продукцию Барнаул, Владивосток, Биробиджан, Челябинск, Екатеринбург, Хабаровск, Саха (Якутия), Московская область и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: АмурЭкспоФорум 


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