|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Мая, 22:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"АмурЭкспоФорум-2019" приглашает на туристический "Котоквиз"
Её темой станет история и туризм Амурской области. Игра пройдёт в большом туристическом шатре Центра поддержки экспорта Амурской области, который разместится на площади Общественно-культурного центра. Заявки принимаются до 20 мая.
«Котоквиз» - это интеллектуально-развлекательная викторина, в которой участникам задаются вопросы: текстовые, визуальные и даже музыкальные. На обдумывание дается время, после которого необходимо дать ответ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В историко-туристическом «Котоквизе», который пройдёт в рамках «АмурЭкспоФорума», вопросы будут касаться краеведения и творчества известных людей Амурской области.
Игры пройдут 26 мая с 11 до 15 часов в три этапа.
В игре могут принимать участие люди любого возраста. Принимаются заявки от команд до 6 участников. В каждом из трёх раундов будет выявлен победитель. Лучшие знатоки получат призы.
Желающие принять участие в игре в рамках «АмурЭкспоФорума-2019» могут подать заявку на сайте выставки expo.amur.info, где необходимо указать ответственного за команду и число участников. Стоимость участия – 500 рублей с команды. Телефон для справок - 38-03-32.
- Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
- В Хабаровске 500 музыкантов примут участие в военно-музыкальном фестивале "Амурские волны"
- "АмурЭкспоФорум-2019" приглашает на туристический "Котоквиз"
- Туристско-информационный центр планируют создать в Приамурье
- Велотур "Тенька Вояж" претендует на престижную награду "Хрустальный компас"
- Амурская область делает ставки на "космический туризм"
- Инвесторы рассматривают возможность строительства фармацевтического завода в Приамурье
- Нелегальных золотодобытчиков будут отслеживать из космоса
- В Приамурье выросла численность изюбра и кабарги
- Амурских сельхозтоваропроизводителей соберут под одной крышей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.