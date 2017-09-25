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В Амурской области резидент ТОР делает ставку на продукцию без ГМО
«На такую негенномодифицированную сою мы делаем ставку. Именно такая продукция все больше становится востребованной. Это была основная идея нашего бизнес-проекта», - рассказал генеральный директор завода Василий Галицин.
Сейчас резидент ТОР «Белогорск» маслоэкстракционный завод «Амурский» приступил к строительству второй очереди. Объем инвестиций в создание завода составил более полутора миллиардов рублей.
Напомним, старт маслоэкстракционному заводу «Амурский» был дан во время визита главы государства на выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2017.
Проект стартовал в сентябре 2015 года. В июле 2017 года была окончена первая очередь строительства и испытано оборудование в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2018 году завод планирует выйти на переработку до 220 тысяч тонн сои.
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