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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:00 |
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В Амурской области ведутся подготовительные работы по строительству нефтеперарабатывающего завода
Руководитель области посетил цементный завод и жилой городок нефтеперерабатывающего завода в Березовке. В ходе рабочей поездки по области Александр Козлов побывал на цементном заводе, являющемся резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Приамурская», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В настоящее время здесь трудится порядка 50 сотрудников, большинство - амурчане. В результате полной реализации проекта планируется создание 150 новых рабочих мест, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.
«В течение года предприятием было произведено 11 тысяч тонн цемента, часть из которого была реализована, другая – отдана на лабораторные исследования. Имеются договоренности о дальнейшей реализации продукции с рядом компаний», - рассказал генеральный директор ООО «С Технологии» Евгений Григорьев.
Также глава региона посетил реконструированный жилой городок для будущих работников нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Березовке. В настоящее время здесь трудится 63 человека, более половины - амурчане. В результате реализации проекта планируется создать 1200 рабочих мест.
«Уже заключены соглашения с высшими и средними учебными заведениями области на привлечение молодых специалистов для работы на предприятии. Также готовятся обращения в профильные учебные заведения Дальнего Востока для создания целевых мест для учащихся», - рассказал генеральный директор ООО «Амурская энергетическая компания» Александр Гордеев.
В настоящее время уже ведутся подготовительные работы по строительству нефтеперарабатывающего завода. Возводятся объекты вспомогательной и социальной инфраструктуры.
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