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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:21 |
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Губернатор Амурской области выступит на Госсовете с докладом по социально-экономическим проблемам Дальнего Востока и Забайкалья
В контексте прошедшей беседы губернатор вновь поднял вопросы, связанные с предоставлением различных видов финансовой помощи регионам данной территории, что позволит в наиболее короткие сроки направить социально-экономическую ситуацию на ДВ в позитивное русло. К этим видам помощи, по мнению Олега Кожемяко, относятся такие меры, как освобождение от налога на прибыль для вновь создаваемых предприятий, возможность беспошлинного ввоза импортного оборудования для обрабатывающей промышленности, создание благоприятных условий для развития ипотечного кредитования жилья, а также обеспечение строительных площадок инженерной инфраструктурой за счет федерального и регионального бюджетов для возведения комплексной застройки и последующей продажи квартир по минимальным для региона ценам.
Все эти меры будут способствовать как притоку новых, свежих сил в промышленность и бизнес региона, так и повышению качества жизни для самих дальневосточников. Антон Силуанов одобрил все озвученные губернатором идеи и сказал, что в связи с повышенным вниманием, которое оказывает Дальнему Востоку руководство страны, его ведомство будет работать над последовательным осуществлением этих предложений. Помимо вопросов, непосредственно связанных с работой над докладом к заседанию президиума Госсовета, губернатор обсудил с министром некоторые вопросы бюджетного регулирования, касающиеся решения текущих проблем в Амурской области, сообщает Портал Правительства Амурской области.
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