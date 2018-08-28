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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Сентября, 20:27 |
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Предприятия и организации Приамурья были награждены знаком качества "100 лучших товаров России"
В Приамурье за эти годы званием лауреатов и дипломантов программы удостоено более 100 видов продукции и услуг. Ежегодно конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях. В этом году лауреатами стали 12 предприятий Амурской области и 14 видов продукции.
Дипломами первой степени удостоена продукция по следующим номинациям: «Продовольственные товары»: ООО «Партизан», ООО «Ясьмень»; «Промышленные товары для населения» - ООО «Ковчег»; «Услуги для населения»: ОАО «АТБ», ООО «Магазин горящих путевок».
Дипломами второй степени были удостоены предприятия в номинации «Продовольственные товары»: ООО «Партизан», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО «Модуль». В номинации «Услуги общественного питания» победителем стало ООО «Центральная кофейня». Номинацию «Услуги для населения» разделили 3 организации: салон интерьеров «Буржуа-декор», учреждение «АмурПрофТур», турфирма «Круиз».
На федеральном уровне финалистами конкурса от Амурской области стали 7 видов товаров и услуг, 3 из них стали лауреатами, чья победа отмечена золотым знаком качества.
За 15 лет своего существования Конкурс охватил почти 80 регионов Российской Федерации. Пятьдесят три лучших предприятия и организации России получили награды «Лидер качества».
Компаниям, подтвердившим соответствие своей продукции требованиям по качеству, предоставляется право ее маркировки Знаком «100 лучших товаров России». Этот Знак качества сегодня широко известен и стал авторитетным брендом, предоставляющим лучшим предприятиям реальные конкурентные преимущества.
Организаторами мероприятия выступили министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области», сообщает Портал Правительства Амурской области.
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