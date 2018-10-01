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Пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ в связи с китайским Новым годом закроют на три дня
C 16 января китайской стороной принято решение начинать работу пассажирского направления пункта пропуска Хэйхэ с 7.00 (время Пекинское), сообщает Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
Вопрос о необходимости синхронизации режима работы пунктов пропуска «Благовещенск–Хэйхэ» обсуждался с китайской стороной в течение нескольких лет. Окончательное решение было принято по итогам переговоров между губернатором Амурской области Олегом Кожемяко и мэром Хэйхэ Чжан Эньляном 27 декабря 2013 года.
Кроме того, с 30 января по 1 февраля 2014 года (3 дня) пункт пропуска Хэйхэ (пассажирское и грузовое направление) будет закрыт в связи с китайским праздником Весны (Новый год по лунному календарю).
Министерство обращается к амурчанам и гостям области с просьбой учесть предстоящие три нерабочих дня при планировании своих выездов в КНР, а также при приемке или отправке грузов, сообщает Портал Правительства Амурской области.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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