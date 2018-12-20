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Авиакомпания "Сибирь" S7 вводит новый прямой рейс из Благовещенска в Москву
Рейс S7-126 в 12:20 из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово будет выполняться в среду, пятницу и воскресенье, прибытие в Москву в 14:35 местного времени.
Из Москвы рейс S7-125 запланирован в 21:30 (по московскому времени) по вторникам, четвергам и субботам и прибытием в 10:55 в аэропорт Благовещенск.
Минимальный тариф в одну сторону – 12 430 рублей, цена без учета такс и сборов.
Также авиакомпания обещает удобные стыковки на направлении Москва -Благовещенск с городами Анапа, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов, Самара, Казань, Уфа, Липецк, Санкт-Петербург, Саратов, Волгоград, Нижний Новгород и Бургас.
Всего в летнем расписании аэропорта Благовещенск авиаперевозчик планирует выполнять полеты по трем маршрутам Благовещенск – Новосибирск, Благовещенск – Иркутск, Благовещенск – Москва.
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