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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Февраля, 16:38 |
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АТБ продадут в марте
Принадлежащие регулятору акции будут проданы на открытом аукционе с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион). Торги пройдут 14 марта 2019 года на торговой площадке ЗАО «Сбербанк АСТ». Стартовая цена - почти 9,9 млрд рублей. Минимальная цена - 6 млрд рублей.
Банк России завершил санацию банка и сообщает о том, что его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность. Ранее Банк России докапитализировал АТБ на 9 млрд рублей, став владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ.
Первую заявку на приобретение акций АТБ в Федеральную антимонопольную службу подал Совкомбанк.
Досье "Дальневосточного капитала": Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам первого полугодия 2018 года занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тысяч клиентов-физлиц, а также более 20 тысяч клиентов-юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.
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