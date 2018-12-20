|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Февраля, 16:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
Для Промсвязьбанка, как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами Дальнего Востока является ключевой задачей
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков провели рабочую встречу, которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и банка, финансирования краевого бюджета, работы с органами управления и ключевыми предприятиями субъекта. Помимо этого, была затронута проблема комплексного развития территорий и возможностей совместной реализации проектов по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП).
«Точечные проекты, несомненно, привлекательны для Приморья и как драйвер развития, и как возможности по использованию средств банка. У нас нет возражений против государственного-частного партнерства, если будет подобран инвестор, которого Промсвязьбанк кредитует по строительству, в том числе медицинских клиник. Для наших территорий - для Аресеньева и других городов, где сосредоточены предприятия, это будет иметь большое значение и хороший эффект. Важно сделать так, чтобы там оставались люди, чтобы город был интересен, в том числе для молодежи. Сосредоточившись на таком пилотном проекте, как город Арсеньев, потом будет возможность разработать совместно с банком и комплексную систему развития в Большом Камне»», — отметил Олег Кожемяко.
«Для Промсвязьбанка, как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами Дальнего Востока является ключевой задачей. При этом как универсальная кредитная организация мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах, в том числе в работе с МСБ, с розничными клиентами, в участии в региональных проектах по развитию области. Мы готовы к диалогу и намерены расширять присутствие банка в Приморском крае», — заявил Петр Фрадков.
На фото: Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков: Мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах.
- Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
- АТБ продадут в марте
- Предпенсионерам Приморья выдают справки
- В Приморье на "Уроке цифры" дети научат роботов трудиться в зоопарке
- В ТОР "Приамурская" создадут вагоноколёсную мастерскую
- Во Владивостоке развернется праздничная продовольственная ярмарка
- Приамурье готовится к 45-летию БАМа
- В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
- Пассажиропоток аэропорта Благовещенска достиг 419 тысяч пассажиров
- Власти Хабаровского края не успели перекрыть "импорт" ящура из Приморья
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.