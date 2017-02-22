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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Марта, 13:54 |
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Росбанк выдал первый кредит по программе льготного кредитования сектора АПК
Финансирование будет предоставлено на закупку партий сои. Комментирует начальник управления дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Евгений Ильин: «Совсем недавно мы заключили соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ, став уполномоченным банком по реализации программы льготного финансирования предприятий АПК. Благодаря новому проекту поддержки предприятия сельского хозяйства получат новый импульс для развития. Помимо необходимого финансирования мы готовы предоставлять весь спектр эффективных транзакционных банковских услуг клиентам из данного сектора экономики, в том числе для участников внешнеэкономической деятельности».
Ранее Росбанк вошел в число уполномоченных кредитных организаций, через которые с 2017 года реализуется программа льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в конце января 2017 года было заключено соглашение о льготном кредитовании предприятий агропромышленного комплекса. В соответствии с новым механизмом поддержки отрасли юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию, смогут получить финансирование в банке по льготной ставке от 1% до 5% годовых.
В свою очередь кредитные организации, участвующие в программе, будут получать возмещение по выданным льготным кредитам в форме субсидий из федерального бюджета. АМУРАГРОЦЕНТР ООО «Амурагроцентр» - одно из крупнейших предприятий-переработчиков зерновых и бобовых культур на Дальнем Востоке России, включающее в себя мощности по производству соевого масла, шрота, комбикормов.
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