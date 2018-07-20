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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:36 |
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Амурская область претендует на создание двух территорий опережающего развития
Амурская область представила два готовых к реализации проекта создания ТОР: «Белогорск» - агропромышленной направленности и «Предмостовая» - промышленно-логистической специализации в районе строительства будущего моста между Благовещенском и Хэйхэ.
В рамках заседания были рассмотрены семь готовых к реализации ТОРов в шести регионах: Амурской области, Приморье, на Камчатке, Колыме, в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Предполагается, все эти заявки в конце апреля будут вынесены на заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке – для окончательного утверждения.
Согласно представленным проектам, инвестиции в создание агропромышленного ТОРа «Белогорск» составят 1,45 млрд рублей, из них 95% – частные инвестиции. Планируется создать три производства: комбикормовый завод, завод по глубокой переработке сои и хлебобулочное производство.
Размер инвестиций в территорию опережающего развития «Предмостовая» составит 140,9 млрд рублей, бюджетных инвестиций в инфраструктуру не требуется. В настоящее время к площадкам проявили интерес российские и китайские инвесторы.
По словам Александра Осипова, все представленные на предварительное обсуждение проекты поддержаны местными администрациями. Дальневосточные регионы подтверждают устойчивое финансовое положение инвесторов. В большей части проектов подписаны соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов, разработаны технологические решения по обеспечению инфраструктурой, выполнены стоимостные обоснования. «В центре нашей работы – реализация инвестпроектов, которые будут максимально способствовать развитию Дальнего Востока. Это не просто создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений, а прежде всего мультипликативный эффект роста для смежных областей и запуск других проектов», – подытожил заседание рабочей группы Александр Осипов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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