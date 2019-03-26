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Понедельник| 15 Апреля, 20:53 |
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Амурская область делает ставки на "космический туризм"
В настоящее время четыре амурских компании подписали официальное соглашение с ФГУП «ЦЭНКИ» о возможности организации групповых туров. Это дальневосточный туристический центр «Амур», амурское бюро международного молодежного туризма «Спутник», турбюро «Дальневосточный Феникс» и турфирма «Пилигрим Плюс», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Туристический маршрут Благовещенск – космодром «Восточный» занимает по времени 9 часов. На автобусе путешественники едут 180 километров, чтобы увидеть объекты космодрома, а в период пусков стать свидетелями этого зрелищного события.
У туристов есть возможность побывать на главных объектах космодрома: техническом комплексе (предназначен для подготовки перед стартом), монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей (общая площадь здания - около 45 тыс. квадратных метров, высота – 37 метров), монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.
Путешественники могут посетить «сердце» космодрома - стартовый комплекс и прогуляться внутри мобильной башни обслуживания. Это уникальная семиярусная конструкция весом 1600 тонн и высотой 52 метра. На космодромах Плесецк и Байконур подобного оборудования нет.
«Несмотря на огромный интерес со стороны туристов, нужно понимать, что космодром это, прежде всего, стратегический режимный объект. И, конечно, обеспечить постоянность турпотока в этом направлении не представляется возможным. Например, срок согласования пропуска для иностранцев составляет 45 дней. Не все готовы столько ждать. Тем не менее, туристические группы, в основном из амурчан и жителей других регионов России, регулярно посещают объекты космодрома. Мы видим здесь большие перспективы. Это не только пусковые программы, когда туристы на расстоянии 4 км. от стартового стола могут наблюдать пуск ракеты. Есть возможность организации многодневных туров с посещением других объектов технотуризма, исторических мест Приамурья», - рассказала начальник отдела туризма министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина.
Кроме космодрома путешественники могут побывать в новом российском городе - ЗАТО Циолковский, где создан музей истории космонавтики и постоянно появляются новые объекты турпоказа. Среди главных достопримечательностей – бюст К.Э. Циолковского, бюст Ю. Гагарина, памятник строителям космодрома, спускаемая капсула пилотируемого корабля «Союз ТМА-07М».
Для тех, кто не готов ехать далеко, стать ближе к космосу можно и в Благовещенске. Ученые и студенты АмГУ разработали новую туристическую экскурсию. В стенах ВУЗа, который занимается подготовкой студентов космических специальностей, посетителей знакомят с историей космонавтики и потенциалом развития отрасли в регионе.
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