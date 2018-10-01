|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 15 Октября, 22:16 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение КНР.
Китай приступил к строительным работам своей части в феврале 2014 года. "Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста", - отмечается в сообщении.
Длина моста составляет 2215 м, из которых 1886 м расположены на территории КНР. Согласно проекту постройки, пропускная способность моста составит порядка 21 млн т грузов в год.
В сообщении отмечается, что первый железнодорожный мост через Амур станет "еще одним крупным транспортным коридором в рамках реализации инициативы китайского правительства "Один пояс, один путь" и будет способствовать "стимулированию развития экономики и торговли в регионе".
Эксперты отмечают, что открытие железнодорожного сообщения через Амур обеспечит "импульс для развития двусторонней логистики [между Россией и Китаем]". По словам президента Хэйлунцзянского российско-китайского научно-исследовательского института Сун Куя, "это станет дополнительным стимулом для расширения экономического сотрудничества между двумя странами".
"Введение моста в эксплуатацию позволит осуществлять импортные поставки в течение всего года", - сказал глава китайской компании - импортера древесины Сюй Чжаоцзюнь, слова которого приводит телевидение. "Это также поможет сократить транспортные расходы на 100 юаней [порядка $14,5] за 1 куб. м древесины", - подчеркнул он.
Соглашение о строительстве первого железнодорожного моста через Амур было подписано 20 июня 2013 года. Согласно официальным данным, стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. На 25% объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций через российско-китайский фонд (CIC).
Ранее сообщалось, что через мост планируется экспортировать в КНР железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.
Первоначально срок сдачи трансграничного железнодорожного моста был намечен на 2018 год, но позже был перенесен на лето 2019 года.
ТАСС.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Амурской областной детской клинической больнице банк ВТБ передал сертификат на 1,5 млн рублей
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
- Дальневосточный заповедник "Бастак" и китайский "Бачадао" договорились о сотрудничестве
- Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
- В рамках ВЭФ-2018 Амурская область подписала 12 соглашений о сотрудничестве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.