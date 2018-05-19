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Первый этап строительства Амурского газоперерабатывающего завода стартует в марте
По вопросам реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода состоялось совещание в правительстве Амурской области.
На совещание в Благовещенск прибыли представители ОАО «Газпром», ООО «Газпром переработка», ООО «ВНИПИгаздобыча», ООО «СИБУР» и др. Область представляли зампред Правительства Марина Дедюшко, руководители ряда профильных министерств, главы города Свободный и Свободненского района.
Возглавил работу совещания губернатор Олег Кожемяко: «Проект входит в активную стадию. В этом году предусмотрено начало строительства завода. Для нас важно сейчас скоординировать свои действия, чтобы в летний, наиболее благоприятный период для строительных работ уже всё было организовано».
«Основные объекты этого инвестиционного проекта будут располагаться на территории Амурской области. Это очень хорошо для экономики нашего региона, для его социального развития, - прокомментировала Марина Дедюшко. - Газификация области позволит сократить расходы, в первую очередь, производственные расходы на изготовление продукции. Потому что газовые технологии, а это передовые технологии, наиболее конкурентоспособны по себестоимости. Строительство магистрального газопровода будет завершено в 2019 году, тогда же газ поступит в область. В связи с этим в Правительстве области проводится работа: мы актуализируем схему газификации, после чего будет написана программа газификации, в соответствии с чем будет осуществляться газификация ЖКХ области, личных домохозяйств, промышленных предприятий».
В отношении строительства газоперерабатывающего завода Марина Владимировна отметила, что первый этап стартует в марте 2015 года. «Начнется с подготовительных работ: оборудования стройплощадки, оформления к ней подъездных путей, строительства временного жилого поселка для вахтовиков-строителей. Также сегодня шла речь о составлении проектно-сметной документации для строительства жилого комплекса в Свободном – опорном городе для данного инвестпроекта. В целом, будут задействованы многие отрасли экономики: энергетика, стройиндустрия, производство стройматериалов, малый бизнес. Уже в марте к работам будут привлечены порядка тысячи человек – их нужно будет обеспечить питанием, решить вопросы проживания, досуга – всё это прерогатива малого бизнеса».
Губернатор на совещании затронул тему привлечения к процессу строительства местных мощностей: машиностроительного завода, завода по изготовлению металлоконструкций и др. «Необходимо полное использование существующего потенциала производственных предприятий области и организаций сферы обслуживания, - сказал Олег Кожемяко. – Это обеспечит минимальные сроки для развертывания строительных работ, удешевит их стоимость. Возможно использование мощностей строительной отрасли и промышленности».
Также на совещании говорили об определении статуса данного инвестиционного проекта. По словам Марины Дедюшко, «это может быть территория опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона, региональный инвестпроект или моногород».
Кроме того, рассматривалась возможность создания в Свободном системы профессиональной подготовки кадров по образцу белогорского лицея.
16 января руководство ООО «Газпром переработка» продолжит работу в Свободном.
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