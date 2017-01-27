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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Февраля, 16:57 |
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ВТБ купит 3,5 тонны золота у прииска Соловьёвский в Амурской области
ОАО «Прииск Соловьёвский» ведет добычу золота на россыпных месторождениях дражным и раздельным открытым способами, а также добычу рудного золота на Соловьёвской рудоперспективной площади в Амурской области. В декабре 2016 года компания ввела в эксплуатацию на данном месторождении золотоизвлекательную фабрику, которая будет обеспечивать производство от 1 до 1,5 тонн рудного золота в год.
Прииск занимает 1-е место по добыче россыпного золота в Амурской области (объем добычи по итогам 2016 года - 2,47 тонны) и входит в топ-20 крупнейших компаний отрасли в России.
Директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко прокомментировала: «ВТБ занимает прочные позиции на рынке золота, финансирует недропользователей в рамках специальной «Золотой программы», которая учитывает сезонный характер деятельности артелей. С прииском Соловьёвский нас связывают давние партнерские отношения, это надежный клиент, динамичная компания с хорошей перспективой. Мы планируем поддерживать программы дальнейшего развития предприятия».
Генеральный директор ОАО «Прииск Соловьёвский» Федор Сидоров отметил: «С началом работы золотоизвлекательной фабрики наше предприятие вышло на новый виток развития. Рудное золото – это перспективное для отрасли направление, теперь ближайшие 15-20 лет нам есть, с чем работать. Мы уже создали 500 новых рабочих мест, построили вахтовый поселок, ЛЭП, нефтехранилище, а также объекты социальной инфраструктуры. Планируем и дальше развиваться, расширять сырьевую базу и продолжим сотрудничество с банком ВТБ, который предоставляет нам выгодные условия по дилингу добытого металла».
Досье "Дальневосточного капитала": В состав ОАО «Прииск Соловьёвский» входит 5 золотодобывающих карьеров. Для добычи золота задействовано 10 крупнолитражных драг и 8 гидромеханизированных комплексов. На горно-подготовительных работах задействовано 37 единиц тяжёлой техники, 9 из которых – бульдозеры Д-375. Запас сырьевой базы россыпного золота прииска составляет около 20 тонн, предприятие продолжает наращивать запасы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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