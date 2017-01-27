|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Февраля, 16:56 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Власти Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
Сотрудничество будет развиваться в области кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, в том числе в рамках государственных программ, а также программ кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития предпринимательства. Особое внимание будет уделено сопровождению внешнеэкономической деятельности организаций, работающих на территории Хабаровского края, и их кредитованию в рамках международного финансирования проектов, связанных с импортом и экспортом товаров. Банк также примет участие в реализации социальных проектов Хабаровского края.
При этом реализация конкретных проектов и программ будет осуществляться на основании отдельных соглашений между краем и банком "Открытие", заключенных на конкурсной основе с соблюдением норм законодательства РФ.
«Сегодня как никогда актуальны вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части получения доступного финансирования. Также для края очень важна тема поддержки экспортеров, ведь сегодня многие компании из нашего региона выходят на международные рынки. Поэтому рассчитываем, что благодаря взаимодействию с банком «Открытие», мы сможем дать предпринимателям новые возможности для реализации их бизнес-проектов» - отметил первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.
«Цель заключенного нами договора - сотрудничество в области среднесрочного и долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов. Уже сейчас есть целый ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самые короткие сроки. В целом мы рассматриваем Дальний Восток как один из приоритетных регионов с точки зрения качественного развития нашего бизнеса», - подчеркнул руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.
- Власти Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- ВТБ купит 3,5 тонны золота у прииска Соловьёвский в Амурской области
- В Амурской области резидентом ТОР "Белогорск" может стать предприятие по мусоропереработке
- Резидентом ТОСЭР "Хабаровск" планирует стать группа компаний Legrand
- В январе "Аэропорт Благовещенск" увеличил пассажиропоток на 35 процентов
- ВТБ в 1,8 раза увеличил общий объем выданных в Амурской области кредитов среднему региональному бизнесу
- Авиакомпания "Аврора" сделала первый полет в город Тында Амурской области
- Промсвязьбанк отправит победителей премии "Бизнес-Успех" в Лондон и Берлин
- В Амурской области авиакомпания "Аврора" открывает новый рейс Хабаровск-Тында
- В аэропорту Благовещенска впервые приземлился авиалайнер Боинг–777-200
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.