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С неба на Якутию просыпались тонны драгоценных металлов и бриллиантов
Во время взлета самолета в аэропорту Якутска произошла разгеметизация грузового люка и на землю высыпались тонны золота, бриллиантов и платины.
15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета АН-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск, сообщает пресс-служба якутского аэропорта.
По данным Telegram-канала Mash, самолет перевозил 9 тонн золота стоимостью более 21 млрд руб. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе и ее окрестностям. Пока найдены 172 20-килограммовых слитка.
По информации из других источников, на борту самолета также находились бриллианты и платина, которые выпали во время аварии. Их тоже ищут по всему периметру падения драгметаллов, площадь которого составляет несколько квадратных километров. В социальных сетях уже появились фото из аэропорта Якутска, на оторых видно, что по взлетно-посадочной полосе рассыпано золото и другие драгоценности.
Пресс-служба аэропорта Якутска "открещивается" от виновности в технической неисправности самолета. "Отметим, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно- техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", - говорится в официальном сообщении пресс-службы предприятия.
Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. Среди членов экипажа пострадавших нет. В данный момент начато расследование инцидента.
Фото из социальных сетей.
Олег Кульгин.
- С неба на Якутию просыпались тонны драгоценных металлов и бриллиантов
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