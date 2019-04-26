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В Хабаровске 500 музыкантов примут участие в военно-музыкальном фестивале "Амурские волны"
Уже ставший традиционным музыкальный праздник, приуроченный ко дню рождения краевого центра, пройдет в Хабаровске с 27 мая по 2 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 музыкантов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Свой приезд подтвердили Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, оркестр кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза, оркестр Центрального военного оркестра Минобороны РФ и ряд других. Все коллективы прилетят с новой программой, куда войдут лучшие образцы российской и зарубежной музыки.
Некоторые из музыкантов выступят на фестивале впервые: это Военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга и духовой ансамбль "Дольнемчанка" (Чешская Республика). По словам организаторов, коллектив подготовил интересную программу, которая позволит познакомиться с богатой музыкальной культурой чешского народа.
В рамках Фестиваля состоится концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и солиста Московской филармонии, лауреата Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета, пианиста Сергея Тарасова.
Также в программе основных мероприятий "Амурских волн" - дефиле-представление на площади Славы перед Спасо-Преображенским собором и в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена". Завершится фестиваль марш-парадом оркестров по центральной улице города и большим концертом на Комсомольской площади 2 июня.
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