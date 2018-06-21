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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:44 |
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На территории Амурского ГПЗ началось строительство вахтового поселка
Вахтовый поселок рассчитан на 5 тыс. человек - сотрудников подрядных и субподрядных организаций, занятых в строительстве Амурского ГПЗ, и будет состоять из блочно-модульных зданий. На территории ВЗиС будут построены: общежития, столовые, административное здание, медпункт, баня, гостиница на 30 мест, прачечный и физкультурно-оздоровительный комплексы, объекты инфраструктуры — водоочистные сооружения, внутриплощадочные сети водопровода и канализации, трансформаторные подстанции, котельная и пожарное депо. Всего 35 зданий хозяйственно-бытового назначения общей площадью 72 тыс. кв. м. Кроме того, будут построены 10 каркасно-модульных зданий складского комплекса площадью более 33 тыс. кв. м, предназначенных для хранения грузов с соблюдением температурного режима.
В настоящее время на месте будущего поселка ведутся работы по погружению свай и подготовке территории под строительство площадки складских помещений с твердым покрытием. Будет использовано более 13 тыс. стальных и железобетонных свай и порядка 3 тыс. железобетонных плит.
Начата поставка оборудования для обслуживания вахтового поселка. Доставлены наземные павильоны для артезианских скважин, укомплектованные приборами электрического отопления, освещения и вентиляции, блоком связи с системами электроснабжения, поддержания микроклимата, и автоматической пожарной сигнализацией с системой пожаротушения, а также насосное оборудование для склада дизтоплива.
Поставки материалов и оборудования в рамках строительства ВЗиС осуществляют более десяти российских предприятий.
Вахтовый поселок, включая объекты инфраструктуры, общежития для строителей и складские помещения, планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году.
Досье "Дальневосточного капитала": Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд. куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн. куб. м год. Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).
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