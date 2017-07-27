|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 16 Августа, 19:18 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Амурской области уничтожено около 1 млн голов птицы
В правительстве Амурской области состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации на фабрике «Амурский бройлер».
Заместитель председателя Правительства области Владислав Бакуменко рассказал о том, что плановые пробы на здоровье птицы на предприятии сдаются ежеквартально. Анализ проводит специализированный институт. После сдачи очередной пробы 11 августа было получено заключение.
«В нем говорилось о подозрении на определенные заболевания птицы. Но скажу сразу, что подозрений на птичий грипп типов Н5 и Н7 не было. А это основные типы птичьего гриппа, которые влияют и на здоровье человека. По правилам мы повторно отправили образцы, взятые у птицы. В них не обнаружили вирусы Н5, Н7 и Н9. Поэтому могу сказать, что предприятие миновала беда, оно не закроется надолго. Сейчас там пройдут мероприятия по очистке, по дезинфекции, а ориентировочно 16 сентября фабрика заработает в обычном режиме», - отметил Владислав Бакуменко.
Специалисты отметили, что после анализа первых проб оставались подозрения на грипп Н9, который не опасен для людей, однако влияет на здоровье птицы. В итоге на фабрике были приняты превентивные меры, серьезная часть поголовья птицы была уничтожена. Всего, с учетом птенцов и птицы, готовой попасть на прилваок, было утилизировано порядка 1 миллиона голов. Поэтому в ближайший месяц потребители не смогут найти в магазинах охлажденной курицы от «Амурского бройлера», запасы замороженной курицы еще имеются. Она совершенно безопасна для людей, о чем свидетельствуют результаты анализов.
Гендиректор фабрики Олег Турков отметил, что, несмотря на то, что опасных заболеваний у птицы не обнаружено, мера по ее уничтожению является верной, ведь даже в случае подозрения на те или иные заболевания счет может идти на дни и необходимо оперативно принимать решения. По его словам, самое главное, что удалось сохранить родительское стадо (на здоровье этих птиц никаких подозрений не было, стадо содержится отдельно), а значит, вскоре возобновится производство продукции.
С принятыми мерами согласен и руководитель областного управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов:
«Конечно, на предприятиях России такие меры принимаются не слишком часто, но я считаю, что они верны. Ведь существовало подозрение, которое удалось исключить. Сейчас птицы нет, на предприятии технологический перерыв, проводится тщательная дезинфекция, где-то ведется ремонт».
- С космодрома Восточный запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован на осень
- В Амурской области уничтожено около 1 млн голов птицы
- В Амурской области разрабатывается программа развития газоснабжения и газификации
- Мостостроители готовятся к возведению третьей опоры пограничного моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- В Амурской области заработает первый в России завод по глубокой переработке сои
- Строители приступили к установке второй опоры моста через Амур
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" выращивают землянику, клубнику и другую ягоду
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
- В ААК "Прогресс" завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы
- Между предприятиями Приморья распределили более 4000 тонн крабовых квот
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.