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Четверг| 16 Ноября, 14:42 |
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Все желающие смогут увидеть запуск ракеты с космодрома "Восточный"
Министерство ВЭСТиП продолжает работу по организации смотровых площадок для граждан, которые планируют самостоятельно посмотреть запуск с космодрома «Восточный». В этом году все площадки созданы на базе кафе, расположенных вдоль федеральной трассы «Амур». Кафе «Оазис» и «Гагаш» находятся вблизи г. Шимановск и Шимановском районе, «Русь» - Свободненский район, «Меркурий» - ЗАТО Циолковский.
Кафе «Меркурий» (район 1415 км. федеральной трассы «Амур»), расстояние до стартового стола 22 км. Асфальтированная площадка на 150-200 стояночных мест.
Кафе «Русь» (район 1432 км. федеральной трассы «Амур»). Расстояние до стартового стола 29 км. Количество стояночных мест 200-250.
Кафе «Оазис» (район 1372 км. федеральной трассы «Амур»). Расстояние до стартового стола 40 км. Количество стояночных мест 70-80
Кафе «Гагаш» (район 1356 км. федеральной трассы «Амур»). Расстояние до стартового стола 52 км. Количество стояночных мест 100.
«Места расположения смотровых площадок выбраны с учетом того, чтобы людям было куда зайти погреться, было где перекусить, попить горячий чай или кофе. Впереди второй и третий пуски. Мы не знаем, сколько людей поедут их смотреть, но наша задача сейчас - проработать вопросы комфортного пребывания граждан на территории этих площадок», - отметил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.
В правительстве области состоялось совещание с участием глав Свободненского, Шимановского районов, ЗАТО Циолковский, г. Шимановск, представителей Роспотребнадзора, регионального минздрава, полиции, ГИБДД, МЧС России по Амурской области, где обсудили организационные моменты подготовки смотровых площадок.
В день пуска ракеты движение на участке федеральной трассы в районе ЗАТО Циолковский будут регулировать экипажи полиции. Остановка транспортных средств будет разрешена только на смотровых площадках. Распределить автомобили на стоянках помогут волонтеры. Вдоль трассы установят предупреждающие дорожные знаки и информационные баннеры. В преддверии пусков точки общественного питания проверят специалисты Роспотребнадзора.
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