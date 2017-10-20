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Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
Современный логистический комплекс хранения агрохимикатов, строительство которого завершает компания «Агрохим ДВ», резидент ТОР «Приамурская», закроет потребность Амурской области в хранении сельхоз химии. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Малышев.
По словам главы компании, в логистический комплекс войдут два склада: один летнего другой зимнего хранения на 800 тонн единовременного хранения каждый с годовым оборотом до 3000 тонн. По словам главы компании, сегодня есть уверенность, что склады пустовать не будут.
«Уже на стадии разработки проекта мы заключили договоры предварительного хранения с крупнейшими мировыми брендами по производству химических средств защиты растений. Это BASF, Bayer, DuPont, Syngenta AG. Сегодня нам не приходится беспокоится, что мы не сможем свои склады загрузить. Думаем, что через какое-то время построим дополнительные склады, площадка позволяет», - говорит Дмитрий Малышев.
Как пояснил генеральный директор, равномерность поступления пестицидов и агрохимикатов в Амурской области зависит от сезона и культуры, на которые применяются. Сегодня в области идет активная работа по развития сельского хозяйства.
«Сейчас мы понимаем, что два склада закроют потребность всех желающих в хранении продукции на наших складских мощностях. Если мы увидим в процессе своей работы, что нам построенных мощностей не хватает, будем расширяться. Площадка позволяет. На сегодняшний день самые сложные этапы уже пройдены. Это разработка проекта с учетом всех технических нюансов и требований к соблюдению экологии. Площадь участка, которая выделена на строительство, составляет 5 гектар, из них использованы 2,1 гектара. Мы можем поставить еще 9 складов каждый по 800 тонн», - говорит Дмитрий Малышев.
В настоящий момент работы на площадке в самом разгаре. Построен комплекс административно-бытовых зданий, завершено строительство складских помещений. К площадке подведена вся необходимая инфраструктура, автодорога до примыкания к федеральной трассе и линия электропередач. Ведется благоустройство территории, монтаж пожарных емкостей, система ливневой канализации.
Все работы на площадке инвестор рассчитывает завершить до конца года.
Напомним, ТОР «Приамурская» создана Постановлением Правительства РФ № 879 от 21 августа 2015 для содействия в развитии производственной кооперации между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. ТОР размещена на территории Благовещенского и Ивановского районов Амурской области. Сегодня резидентами ТОР «Приамурская» являются 4 компании, реализующие проекты с объемом инвестиций более 124 млрд рублей и созданием почти 1400 новых рабочих мест.
Как подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура».
Сегодня на территории Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , "Курилы" (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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