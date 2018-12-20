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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:02 |
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Для предприятий ТОР колледжи Приамурья выпустят свыше 120 специалистов
Этим летом для ТОР «Белогорск», «Свободный» ссузы выпустят более 120 специалистов.
Положительным опытом работы является взаимодействие Амурского колледжа сервиса и торговли с предприятиями-резидентами ТОР города Белогорск: ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Белхлеб». Здесь студенты под руководством закрепленных наставников проходят все виды практики, по итогам которых лучшие старшекурсники переходят на индивидуальные учебные планы и остаются работать в организации.
«Для ТОР мы готовим технологов хлеба, кондитерских и макаронных изделий, технологов молока и молочных продуктов, специалистов по автоматизации технологических процессов и производств, техников по монтажу и ремонту оборудования, аппаратчиков для получения растительного масла. В этом году колледж выпустит порядка 30 специалистов для предприятий ТОР. Со следующего учебного года по договоренности с резидентами мы открываем новое направление – «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», – поделилась заведующая белогорским отделением Светлана Басистая. – Ежегодно успешно трудоустраивается, в том числе и на предприятиях ТОР, 90% наших выпускников».
В Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный» ввели новые образовательные программы «Лаборант-эколог», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Оператор нефтепереработки». В этом учебном году по данным программам обучаются 255 студентов. В этом году выпуск по данным направлениям составит 96 человек.
Для ТОР «Приамурская» колледжами областями ведется подготовка кадров аграрного сектора и нефтеперерабатывающей сферы.
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