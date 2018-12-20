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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин назначил масштабную антикоррупционную проверку. Она назначена в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, основная часть которых – это главы муниципальных образований, а также депутаты. Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пройдут в рамках окружного закона о профилактике коррупции, сообщает Чукотка.рф.
В течение двух месяцев проверкой будет заниматься Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. По итогам Главе региона будет представлен доклад с результатами и выводами по каждому должностному лицу, в отношении которого была назначена проверка. Также итоги будут рассмотрены на заседании Комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе.
По новому законодательству с 2018 года должностные лица, замещающие муниципальные должности, в том числе депутаты, обязаны представлять сведения о своих доходах и доходах своих супругов и несовершеннолетних детей Губернатору Чукотского автономного округа. Сведения принимает кадровая служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. При выявлении фактов предоставления лицом неполных или недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством полномочия могут быть досрочно прекращены или в отношении его могут быть применены иные дисциплинарные взыскания.
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