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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Мая, 14:00 |
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На "АмурЭкспоФоруме" производители колбас представят всю географию
В этом году в смотре-конкурсе «Медаль Международной выставки «АмурЭкспоФорум-2017» были учреждены четыре номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное». Подано 20 заявок от 10 компаний из разных регионов, из них 2 компании представят образцы строительных материалов, 8 компаний – 17 образцов продуктов питания.
16 мая жюри оценило продовольственную номинацию. В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты. Критериями оценки комиссии были стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д. В первый день защищалось 6 компаний.
ООО «Белогорский хлеб» выставил халу плетёную с начинками пяти видов – варёное молоко, шоколад, банан, творог и фруктовый наполнитель. Представитель комбината отметил, что ежедневный объём выпуска составляет 600 штук. Жюри отметило невысокую цену и предложило расширить географию продаж на Благовещенск.
Компания «Амур-Хэ» (г. Благовещенск) выдвинула на получение медали соевое мясо. Производитель только осваивает рынок, и пока продукт можно увидеть в нескольких магазинах розничной сети под маркой «СОЯМ». Жюри подчеркнуло, что положительным моментом для производства является использование амурской сои, а также низкая цена. Производитель рассказал, что на «АмурЭкспоФоруме» будут также представлены снеки из соевого мяса с различными заправками.
Торговый Дом «Бридер» (ИП Мамедов, г. Биробиджан) представил сосиски «Семейные», колбасу «Крымскую», салями «Миланскую». Эксперты отметили ретро-вариант оформления салями вязками. Сосиски «Семейные» имели нежную консистенцию, т.к. производятся с добавлением мяса птицы и сливочного масла. Увидело жюри патриотическую направленность в выборе названия колбасы «Крымская». Интересно, что в прошлом году медаль получила колбаса данного производителя также с необычным названием - «Генеральская люкс (мужская сила)».
ИП Жжёных (мясоперерабатывающий комбинат «Скиф», Хабаровский край) представил сосиски «Молочные», колбасу «Краковскую», «Докторскую», свиной шашлык в брусничном соусе. Колбасные изделия были признаны товаров хорошего качества. Положительным моментом шашлыка судьи сочли приятный кисловатый вкус маринада, мягкое мясо и удобную упаковку – прозрачный пакет с ручкой. Была учтена и широкая география распространения продукции в Амурской области.
Компания "Дельфин" (Благовещенск) подала заявку по двум продуктам - спинка кеты холодного копчения и сельдь в солено-пряной заливке. Производитель отметил, что вся рыба – дальневосточная, закупается без посредников, что делает товар доступным по цене.
- Участники постарались и выставили на смотр хорошую продукцию. Хочется, чтобы именно в таком качестве она продавалась и в торговых сетях. Потому, что мало получить медаль и повесить её на стену. Нужно постоянно «держать марку», - отметила член жюри Наталья Тюшникова.
До конца недели колбасную продукцию выставят ООО «Мостовик плюс» (Хабаровский край) и компания «Ратимир».
Итоги конкурса будут подведены 27 мая в 15 часов в конференц-зале гостиницы «Дружба», где состоится награждение победителей.
Все участники конкурса-смотра на медаль выставки пообещали провести дегустацию своей продукции в дни «АмурЭкспоФорума».
Амурская международная выставка «АмурЭкспоФорум» пройдёт в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра с 26 по 28 мая. На сегодняшний день оператор выставки «Компания «ИГРА» приняла 121 заявку. Это сопоставимо с уровнем прошлого года. Задействованы все 5 основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.
С 20 по 23 мая в соседнем г. Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также будут участвовать российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области поступило 24 заявки от компаний из Амурской области и Республики Саха (Якутия). На выставке в г. Хэйхэ будет представлен широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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